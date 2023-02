Lionel Andrés Messi rompió el silencio una vez más luego de haberse coronado como campeón del mundo y en esta ocasión lo hizo para una nota con el Diario Olé. En la misma, tocó varios temas similares a lo que habló hace escasos días acerca del Mundial y de lo vivido durante esos más de 28 días en Qatar a nivel individual, grupal y hasta familiar. Pero, a su vez también dialogó acerca de cuestiones a futuro referidas a él mismo y a la Selección.

Sin esquivar el bulto, Leo remarcó las posibilidades de que esté o no presente en el próximo Mundial, sentenciando que por edad veía difícil su participación en la Copa del Mundo de 2026 pero no se cerró en un 100% a estar allí, ilusionando a todo Argentina con verlo en un certamen mundial más. Y esto no fue todo.

Además de su futuro con la Albeceleste, también dio detalles de una charla inédita que tuvo con Lionel Scaloni sobre su continuidad al mando del seleccionado, algo que está acordado de palabra y confirmado extraoficialmente pero sin la firma de su contrato aún. Pese a haber manifestado que desde el Mundial no hablan por las vacaciones que cada uno se tomó, Messi confesó lo que habló mano a mano con el DT pujatense respecto a su futuro: "Le dije personalmente a Scaloni que yo quería que él siga", reveló a Diario Olé.

Luego, se explayó un poco más sobre su deseo de que Scaloni continúe al mando de la tricampeona del mundo: "Ojalá termine de firmar y siga, porque creo que aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la Selección y para todo el grupo que viene creciendo con él. Más allá de que ganaron Copa América, Finalissima y el Mundial, todavía son gente joven y creo que seguir con este proceso y no tener que cambiar sería espectacular", sostuvo Leo sobre el DT.

Para cerrar con el tema, Messi le bajó intensidad al asunto y expresó: "Es una decisión de él y sea cual sea es entendible. Esto es futbol y si la proxima Copa América nos va mal nos van a volver a pegar, ja. Pero bueno, por ahí él puede buscar otros desafíos. Decida lo que decida, va a estar bien para todos pero ojalá decida continuar porque sería lo mejor para Argentina". Clarito.