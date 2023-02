El 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi hizo realidad su máximo sueño: ser campeón del mundo con la Selección Argentina. Al cabo de una final para el infarto contra Francia, el combinado dirigido por Lionel Scaloni fue más efectivo en torno a la definición por penales y tocó el cielo con las manos, desatando la locura de toda la población.

En ese momento, toda la República Argentina sintió que ya no había algo mejor por delante. Pero eso duró poco porque las ambiciones están a flor de piel y ya se empezaron a trazar los próximos objetivos. Objetivos que para intentar alcanzarse, por lo menos en el corto plazo, seguirán contando con la ayuda del mejor jugador del globo terráqueo.

En medio de ese panorama, Argentina y el mundo entero se preguntan si Messi podrá estar presente en la próxima edición de la Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo en Norteamérica -Estados Unidos, México y Canadá- en 2016. Sucede que el nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, ya contará con nada más ni nada menos que 39 años de edad.

En ese contexto, este jueves, en declaraciones brindadas a 'Olé', Messi se refirió a la posibilidad de disputar su sexto Mundial. "No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene", comenzó expresando.

"Te digo, no me adelanto a nada tampoco, pero es lo que repito y voy a repetir. Por edad y por tiempo me parece que es difícil, pero depende de cómo vaya mi carrera. Hoy voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas", completó Messi, dejando abierta la ventana de la ilusión.