Tras las dos bajas confirmadas en la nómina argentina, desde Qatar no descartan más cambios en la lista de convocados para el Mundial en las próximas horas. A estar atentos...

De manera contundente y dando una demostración de liderazgo y de seguir con sus principios, Lionel Scaloni bajó del Mundial a Nicolás González y Joaquín Correa al no encontrarse al 100% en lo físico, algo que el entrenador consideraba condición fundamental para estar en la lista de la Selección Argentina para la Copa del Mundo.

Es que si bien sus lesiones no suponen una gravedad que les impida jugar durante el desarrollo de Qatar 2022, el entrenador del seleccionado sostunvo que quien no esté en óptimas condiciones no podrá estar en el Mundial y por eso se tomó la decisión de llamar a Ángel Correa y Thiago Almada en lugar de los "tocados" Nico González y Joaquín Correa.

Sin embargo, por el mismo motivo físico por el que ambos fueron desafectados este jueves, no se descarta que en el próximo entrenamiento que se dará el día viernes haya más casos debido a que no todos los jugadores argentinos se mostraron plenamente a nivel corporal. Y uno de ellos es Marcos Acuña, ya que el "Huevo" arrastra una pugalbia hace varias semanas y lo tiene a maltraer tanto en Sevilla como en la Selección.

En el amistoso ante Emiratos Árabes, el surgido en Ferro en jugó únicamente el primer tiempo y tuvo enormes minutos, pero por su problema en la zona del pubis, este viernes será evaluado físicamente y allí se definirá su presencia en Qatar 2022. Cabe destacar que la dolencia que arrastra el lateral izquierdo tiene sus días en los que no le genera molestias pero otros en donde no puede siquiera correr, por lo que es un panorama de incertidumbre para el Huevo.

Además de Acuña, otro futbolista que será observado por Lionel Scaloni y el cuerpo técnico en el próximo entrenamiento será Alejandro Gómez. El Papu tiene un golpe en la rodilla que no le generaría muchas problemáticas, pero igualmente lo pondrán bajo la lupa. Cristian Romero, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, quienes llegaban a la Selección con sobrecargas o recuperándose con lo justo de lesiones, se encuentran óptimos e incluso con chances de sumar minutos en el debut mundialista. Mañana será un día clave para definir en su totalidad la lista definitiva para transitar Qatar 2022.