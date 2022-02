Aunque juega en un puesto que está relativamente cubierto para Lionel Scaloni, no se da por vencido: "Mi objetivo es volver a la Selección Argentina".

No está en el radar de Scaloni pero se ilusiona igual: "Quiero pelear por un lugar en Qatar"

Todos quieren jugar en la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Nadie quiere perderse el Mundial de Qatar. Y aunque el grupo está firme y Lionel Scaloni tiene sólo algunas dudas, hay un futbolista que mete presión: "Mi objetivo es volver a la Selección Argentina y pelear un lugar en Qatar 2022". ¿Tendrá su oportunidad?

"Falta mucho. Sabemos y ellos saben muy bien que vamos a elaborar la lista con lo que creemos realmente que nos pueden dar lo mejor. Alguno se va a quedar afuera como siempre ha pasado, pero estas muestras de compromiso, querer estar son muy buenas. Nadie tiene el puesto asegurado, solo uno, todos saben quién es (Lionel Messi)", dijo Scaloni y al ver las puestas abiertas Fabricio Bustos ingresó.

Fabricio Bustos sueña con subirse a la Scaloneta: "Quiero pelear por un lugar en Qatar"

“La ilusión de jugar la Copa del Mundo con Argentina obvio que está. Argentina viene haciendo las cosas muy bien y tiene un grupo conformado, pero primero quiero adaptarme al Inter y después pensaré en los objetivos personales. Uno de ellos es volver a la Selección y pelear por un lugar en el Mundial, más allá de que tengan un grupo conformado”, dijo el lateral ex Independiente en su presentación en Inter de Brasil.

Luego, el futbolista que corre por detrás a Montiel y Molina en la Scaloneta, habló de las ofertas de River: “Varios clubes estuvieron interesados en mí en este mercado, por ahí por la situación de que me quedaban seis meses para salir de Independiente. La propuesta que más me cerró fue la de Internacional porque es un club muy grande y me sirvió también para salir de Argentina”.