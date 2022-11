¿Qué pasará con Giovani Lo Celso? Hoy por hoy es la incógnita más grande que hay en la Selección Argentina a solo 18 días del inicio del Mundial de Qatar y a 20 del debut del conjunto albiceleste. Es que producto de una lesión que terminó confirmándose que es más grave de lo previsto, la presencia del volante en la cita mundialista no está confirmada, y de hecho estaría más afuera que adentro de los 26 convocados que intentarán conseguir la tercera estrella Argentina.

Villarreal, su equipo, aún demora la publicación de un parte médico debido a que a Lo Celso le está bajando la inflamación en la zona lesionada y por eso sigue siendo sometido a estudios para evaluar de mejor manera cuáles son los pasos a seguir y los plazos a respetar en la recuperación teniendo en cuenta que está en juego su chance mundialista.

Sin embargo, se sabe que su lesión no es sencilla y por eso, el parte médico dado por el conjunto español será clave para que Lionel Scaloni termine por definir si lleva o no a Lo Celso a Qatar, ya que hace solo horas manifestó: "Mi idea es no llevar jugadores tocados. Se tienen que subir al avión jugadores que estén aptos para el primer partido”.

Esto lo expresó en TyC Sports en un anticipo del "Líbero VS", en donde también se explayó y fue contundente al lamentar lo que significaría la baja del zurdo para la Selección en caso de no llegar por el desgarro sufrido hace solo días. "Lo Celso no tiene reemplazante". Luego, procedió a explicar a qué se quiso referir sobre ello: "Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón". Cabe destacar que, sin ir más lejos, en las últimas Eliminatorias CONMEBOL, Gio fue el máximo asistente de la Selección Argentina con 7 pases-gol.

Sobre este tema, Scaloni también soltó una sutil crítica hacia la cercanía entre el inicio de la Copa del Mundo y la fecha en la que los equipos liberan a sus jugadores: "Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato con un mes de octubre de locura, con partidos cada tres días, y después darte a los jugadores a tres días antes de empezar un Mundial". ¿Llegará a estar Lo Celso?