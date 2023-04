"Me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente. Es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa", confesó Claudio Echeverri hace unos días mientras se hablaba en todos lados de su extraordinario rendimiento. Ayer, tras la primera derrota de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub-17, hubo una muestra clara de esa afirmación.

Con el objetivo principal de clasificar a la Copa del Mundo ya cumplido, la Albiceleste tenía un partido importante para mantener latente la chance de ganar el Sudamericano. Sin embargo, el equipo de Diego Placente perdió su primer partido en la competencia: fue 0-1 ante Ecuador, que quedó líder junto a Brasil. El Diablito, dolido por el resultado adverso, dejó un sorpresivo mensaje.

El jugador de River subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje sorpresivo: "El fútbol es así de injusto, a levantar y a seguir. Perdón a todos los argentinos". Este llamativo pedido de disculpas tuvo mucha repercusión, ya que no es ni necesario hacerlo después de perder un partido de fútbol. ¡No pasó nada, Claudio!

Otro de los que se despachó con un comentario similar fue Santiago López, pero en Twitter: "Pido disculpas por el rendimiento que tuve en este partido, la verdad fui un desastre". Por fortuna, todos los futboleros salieron a bancar a estas dos joyitas. A levantar cabeza.