"Un minuto de silencio...para Mbappé que está muerto". El vestuario de la Selección Argentina es una fiesta. La Albiceleste acaba de salir campeón tras una infartante definición por penales ante Francia y Emiliano "Dibu" Martínez, héroe absoluto de la corona, le dedica ese canto a la estrella del rival.

Lógicamente, y en el mar de las tantas críticas que recibieron los argentinos por sus festejos, las críticas hacia el arquero del Aston Villa no tardaron en llegar. Y ahora el marplatense rompió el silencio al respecto.



"No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Podés preguntarle a Giroud (lo conoce de Arsenal) qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa", manifestó Dibu en una entrevista con France Football.



El arquero de 30 años, además, agregó: "Es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cantos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks".



Sin ir más lejos, otro video que se viralizó de esa recordada final en Lusail fue el del propio Dibu Martínez consolando y levantando del piso a Mbappé tras el triunfo. Polémica cerrada.