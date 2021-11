Por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina volvió a ganar y dejó con las manos vacías a Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo. El único tanto del equipo de Scaloni lo convirtió Ángel Di María a los 7 minutos del primer tiempo. Victoria fundamental pensando en Qatar.

No era un partido más. Más allá de la histórica rivalidad y el clásico rioplatense, el conjunto albiceleste jugaba en un territorio en el que solo había podido ganar una vez en lo que iba del siglo. Además, no contaba ni con Messi ni con Paredes desde el arranque y necesitaba sumar para acercarse a la clasificación y no estar pendiente de los demás resultados.

No le sobró pero ganó. Argentina aprovechó la más clara que tuvo y no perdonó. Luego, contó con la presencia de Emiliano Martínez, la solidez de Cristian Romero y el despliegue de Rodrigo De Paul, nuevamente desgastante para los rivales. Repasamos los números del actual jugador de Atlético Madrid.

Dinámica, corte, precisión, llegada. El mediocampista argentino es uno de los grandes talentos del equipo de Scaloni y sigue mostrando regularidad con esta camiseta. Esta noche, mientras estuvo en el campo, fue el jugador que más pases completó, más duelos ganó, más gambetas realizó y faltas recibió. Un crack de toda la cancha, literalmente.

El partido de Rodrigo De Paul ante Uruguay:

- 81' jugados.

- 66 pases precisos.

- 30 en campo rival.

- 8/10 duelos ganados.

- 7 pelotas recuperadas.

- 4/5 regates exitosos.

- 4 faltas recibidas.

- No cometió infracciones.

Con la victoria ante Uruguay, la Selección Argentina estiró a 26 su racha y mantuvo el invicto en las Eliminatorias. El próximo martes recibirá a Brasil -ya clasificado- por la fecha 14. Mucha expectativa.