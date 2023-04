¿Qué equipos han ganado el Mundial Sub 20 en ediciones anteriores?

Mediante pasan los días, pese a que FIFA aún no confirma la organización del Mundial Sub 20 en manos de la Argentina, esta posibilidad es cada vez una realidad mayor debido a que no se presentan otros candidatos y así la Selección se prepara para buscar estirar su diferencia de títulos por sobre el resto.

Con seis campeonatos conseguidos a lo largo de su historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), la albiceleste es el máximo ganador que tiene la categoría seguido muy de cerca por Brasil que ya cuenta con cinco obtenciones en su palmarés. Muy lejos de estos, aparecen Portugal y Serbia con dos para cada uno.

Por este motivo, en el Mundial Sub 20 que se jugaría en Argentina entre mayo y junio de este 2023 podría darse una ventaja aún mayor para los sudamericanos o un acercamiento para algunos europeos que no quieren quedarse rezagados. Sin embargo, desde hace ya varias ediciones se viene dando una tendencia a tener en cuenta

Si el foco se pone en este Siglo XXI, se han disputado un total de 10 Mundiales Sub 20. De estos, se puede observar que en cinco hubo un campeón debutante mientras que Argentina se quedó con tres y Brasil con otros dos. De esta manera, la lista de campeones pasó de 7 países con títulos a 12 en solo veinte años.

Teniendo en cuenta esto, de cara al Mundial Sub 20 2023 hay altas probabilidades de que un debutante se siente en el trono ya que solo habría cuatro ganadores en ediciones pasadas de veinticuatro participantes: Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra. Ganadores que comparten la gloria junto a los siguientes países.

+ Todos los países que ganaron un Mundial Sub 20