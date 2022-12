Tras un año muy apretado a causa del calendario, Ángel Di María llegó un tanto tocado a la Copa Mundial de la FIFA en Qatar y, con el paso de los partidos, Fideo sintió esa carga que lo dejó afuera de los últimos dos partidos de la Selección Argentina en los cuales prácticamente no sumó minutos.

Disputando solo 15 minutos de los cuartos de final ante Países Bajos y sin ingresar ante Croacia, Ángel Di María es una de las grandes incógnitas que tendrá el equipo argentino y, tras conocerse cómo está hoy en día, Lionel Scaloni tendrá la decisión final sobre la presencia o no de Fideo ante Francia.

Según se pudo conocer en las últimas horas, luego del día de descanso que tuvo el plantel, Ángel Di María volvió a entrenarse con el resto del plantel y está en perfecto estado para el gran partido que se jugará el domingo desde las 12 del mediodía argentino en el Estadio Lusail.

De esta manera, Lionel Scaloni será quien defina si Fideo está o no para jugar pero todo dentro de un campo táctico y no físico ya que Fideo está en condiciones. La duda en torno a si ingresa al once pasa por saber si la Selección saldrá a buscar la Copa del Mundo con línea de 5 en el fondo o con cuatro defensores.

Di María jugará su último partido con la Selección

Vale destacar que, además del deseo natural de querer jugar una final del mundo, las ganas de Di María por ser titular pasan porque este será su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Tal como confirmó hace unos meses, el Mundial será su última participación en la Albiceleste.