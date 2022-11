¿Qué jugadores probará Lionel Scaloni para determinar si siguen o no en la convocatoria de Qatar 2022?

Queda muy poco tiempo para lo que va a ser la presentación oficial de la Selección Argentina dentro de un Mundial de Qatar 2022 que presenta muchos detalles para hablar. Uno de ellos es un hecho para preocuparse y son las lesiones. El demandante calendario que UEFA y sus miembros representantes efectuaron empieza a costar caro para los jugadores que llegan limitados, físicamente hablando, para la justa orbital.

Para el equipo que lidera Lionel Scaloni se hizo notar y de forma dolorosa: primero fue Giovanni Lo Celso el que debió bajarse de la lista de convocados ante una fuerte lesión padecida en Villarreal. Recientemente se agregaron dos más y a muy poco tiempo del debut contra Arabia Saudita, como son los casos de Nicolás González y Joaquín Correa.

Sin embargo, esto parece de no terminar, la preocupación del entrenador aumenta y hay tres jugadores más que serán sometidos a pruebas de altas exigencias para saber si cuenta o no con algunos miembros. Scaloni dejó en claro que sus dirigidos tienen que estar al 100% y no le temblará el pulso para borrar a los denominados "tocados". por diversas cuestiones musculares.

¿Quiénes son los jugadores en duda para el Mundial de Qatar 2022?

Marcos Acuña

Comenzamos con uno de los jugadores del Sevilla, ya que el "Huevo" arrastra una pubalgia que podría no tenerlo al 100% para todos los partidos. De hecho se especula con que su evaluación o actuación con el equipo puede ser "partido a partido", por lo que la incertidumbre es grande con el ex integrante de Racing.

Alejandro Gómez

Nos metemos con la realidad del "Papu", quien no fue ni al banco de suplentes en el pasado amistoso que Argentina tuvo ante Emiratos Árabes Unidos y es una de las cartas a reemplazar a Lo Celso. El volante presenta una molestia en la rodilla arrastrada de hace varias semanas con Sevilla, a lo que es otra de las cartas a probar en el Campo Universitario de Qatar, lugar de concentración de la Selección.

Juan Foyth

El último y más reciente de todos, ya que Foyth disputó varios minutos del encuentro del miércoles ante Emiratos pero se conoció una molestia muscular. En este caso, el actual integrante de Villarreal se habría resentido del golpe en la rodilla izquierda que padeció en el equipo de turno, siendo otro de los jugadores con evaluación diaria y, por ende, entre las dudas para que siga en la lista.