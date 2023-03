No todas son buenas noticias para Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de laSelección Argentina. Es que Alejandro Garnacho debió salir reemplazado en el último partido del Manchester United, producto de una dolencia importante en su tobillo derecho. A continuación, enterate todos los detalles del parte médico del atacante de 18 años.

+ ¿Qué le pasó a Alejandro Garnacho en Manchester United?

El delantero albiceleste duró apenas 18 minutos en cancha en Old Trafford, en el empate 0-0 entre los "Red Devils" y Sothampton, por la vigesimoséptima jornada de la Premier League de Inglaterra. Tras ingresar a los 72' por Jadon Sancho, recibió una dura infracción que le obligó a dejar el campo a los 90', por fuertes dolores en su tobillo.

+ ¿Qué lesión tiene Alejandro Garnacho y por cuánto tiempo será baja?

En estos momentos, Alejandro Garnacho está siendo sometido a estudios médicos para conocer el alcance de la molestia que lo marginó del final del encuentro, y aún el parte oficial no ha sido dado a conocer. Sin embargo, el que calmó las aguas fue el entrenador Erik Ten Hag, quien aseguró: "No creo que sea tan grave, pero no quise tomar riesgos y por eso lo saqué, recibió una dura falta y se torció el tobillo".

+ ¿Llega Alejandro Garnacho a la gira de la Selección Argentina?

De acuerdo a las fuentes más cercanas al seleccionado argentino, la idea es que, de no mediar grave lesión, viaje igualmente a Argentina y forme parte de la convocatoria, incluso si no logra sumar minutos por las mencionadas dolencias.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Panamá el miércoles 22 de marzo, en Buenos Aires, y luego hará lo propio ante Curazao, el lunes 27 de marzo en Santiago del Estero.