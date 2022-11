Hasta hace un año, Sergio Agüero era una pieza fija y vital de la Selección Argentina y así lo fue durante varios años, pero tras su retiro prematuro por su afección cardíaca, el delantero tuvo que colgar los botines y alejarse de las canchas. Pese a que desde allí tiene una nueva labor como streamer y como líder de un equipo de streaming completo, al Kun le habían ofrecido ser parte de la delegación de la Selección para el Mundial de Qatar pero rechazó alegando que quería viajar por su cuenta como hincha.

Ya asentado hace días en tierras qataríes, el Kun sorprendió a horas del debut de la Selección ante Arabia Saudita contando una anécdota reciente en su stream previo al estreno mundialista de la Albiceleste en donde arremetió directamente contra la AFA y los encargados de dirigir a la Selección Argentina en Qatar.

Esto se debió a que, según contó en la transmisión dada en su canal de Twitch junto con la pareja influencer integrada por Jero Freixas y Jose de Cabo, en la Selección no le dieron la posibilidad de tener una acreditación para saludar personalmente a los jugadores argentinos antes del primer partido del Mundial, y allí no solo habló sobre esto, sino que disparó contundentemente hacia la AFA al respecto, en donde se lo vio notablemente molesto con la situación. De todas formas, a solo horas del primer partido de la Selección Argentina, el comentario puede no haber sido el indicado. Mirá acá todo su descargo.

+ Las frases de Agüero contra la AFA

"Antes del partido intentaré ver si puedo saludar a los chicos, si me dejan... Está todo medio raro, no pude ver a la Selección todavía, pero bueno vamos a ver. Supuestamente tenes que tener una credencial para pasar y poder verlos y me sonó medio raro, no eso, pero sí que tarden tanto para dártela. Que se yo, obviamente pregunté y me dijeron que viene de arriba. Después veo que otros van y eso me parece raro, que otros van y que a mi no me digan...".

"Es rara la situación. Hace un año estuve con los chicos y es raro que no te hagan una credencial rápido, yo he estado ahí y las hacen rápido. La credencial te la hace la AFA y conmigo tardan. A mi me da igual y yo estoy bien. Me llevo muy bien con mis compañeros, les mandé un mensaje para que quede todo bien con ellos, no los voy a ir a molestar y alentaré desde afuera".

"La única manera es que FIFA me autorice para entrar. Yo, ex jugador, hace un año estaba ahí y que te hagan cosas medio raras no tiene sentido. Yo sigo en el grupo de WhatsApp pero no hablé de eso porque los chicos no tienen la culpa, pero siempre les dije que iba a ir, cuando hablé con alguien de ahí les mandé las cosas necesarias para ir y me dijeron que tardaban 4 días en darme la credencial".

"Ahora voy a esperar que termine todo para ir, no voy a molestar ahora que ya empiezan a jugar. Quería ir antes pero bueno, somos Argentina y tenemos muchas cosas por aprender. Yo no tengo problema en decirlo, pero es medio extraño. Nunca le hice mal a nadie y si tenía algo para decir lo decía. Capaz que hay gente que no le gusta que le digan las cosas malas y bueno, ahí hay cosas raras. Cada uno se hace el picante y nadie lo es. Ya va a haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo...".

"Da bronca que algunos que llegan el mismo día puedan estar, ¿le hiciste la credencial en 5 horas y a mi me decís que tarda 4 días? Yo le mandé un mensaje bien que les dije que si no querían que vaya, está todo bien pero que me lo digan en la cara. Quiero saber porqué no quieren que vaya, capaz no gustó algo que opiné, no recuerdo. Ahora hay que alentar".

Luego, intentó llevar calma a través de sus redes sociales y realizó un posteo justamente alentando por la Selección: "Siempre a full con Argentina y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos". No era el momento del descargo, Kun...

