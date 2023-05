Diego Lugano brindó una entrevista en Carve Deportiva, una radio uruguaya. Entre sus dichos, los que más polémica generaron en Argentina fueron los que hicieron alusión al Mundial de Qatar 2022.

Las redes sociales estallaron con críticas y memes hacia el futbolista uruguayo por sus declaraciones acerca de la Copa del Mundo conquistada por Lionel Messi.

Diego Lugano: quién es, dónde jugó y cuántos títulos ganó

Diego Lugano es un ex futbolista profesional de una extensa trayectoria. Jugó de defensor en equipos como Nacional, São Paulo o PSG, Málaga. Además, fue internacional con la Selección Uruguaya en dos mundiales.

Dentro de sus mejores logros como deportista se encuentra la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes conquistado con São Paulo. También una Copa América con Uruguay. En total ganó 11 títulos oficiales.

¿Qué dijo Diego Lugano sobre el Mundial que ganó la Selección Argentina?

La declaración de Diego Lugano que más polémica generó fue la siguiente: “Del Mundial de Qatar no voy ni hablar, una vergüenza".

También explicó los motivos por el cual no está conforme con el certamen. “Le dieron una ayuda, es que de eso no hay duda. Después Argentina tuvo su mérito, pero de los cinco penales, cuatro creo que nadie tiene dudas que no fueron y que fueron totalmente forzados”.