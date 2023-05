Román Vega es uno de los jugadores que sorprendieron en la convocatoria para la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 2023.

¿Quién es Román Vega, citado de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20?

El Mundial Sub 20 2023 tiene cada vez menos tiempo para su disputa en una edición que sufrió un cambio de sede a última hora, ya que después de que Indonesia fuera el país organizador, finalmente Argentina ocupará su lugar luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, determinará destituir a los asiáticos por cuestiones políticas.

Dentro de lo que es la conformación de la Selección Argentina, es de público conocimiento la lista de 21 jugadores que el entrenador Javier Mascherano confirmó para todos. Entre los elegidos aparece un jugador del fútbol extranjero inesperado como Román Vega, quien actualmente integra el Barcelona Atlétic (ex Barcelona B), filial de los "Culés", en la tercera división española.

¿Quién es Román Vega?

Román Gabriel Vega es el nombre completo de quien nació en el inicio del año 2004, por lo que cada 1° de enero afronta un acontecimiento doble quien es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los varios integrantes de una cantera de mucha fama como es la de Argentinos Juniors, que busca revalidar su mote de "Semillero del Mundo" año a año.

Su debut profesional con la camiseta del "Bicho" ocurrió el día 9 de mayo de 2021, cuando ingresó en lugar de Diego Sosa en el triunfo del cuadro de La Paternal por 2-0 contra Estudiantes de La Plata. Gabriel Milito fue quien lo insertó en la máxima categoría añadiéndole unos minutos contra Independiente en un empate sin goles.

Sin embargo, desde La Masía llegó una oferta que el joven rápidamente accedió, ya que Barcelona lo fichó a préstamo con opción de compra por un año durante la temporada 2022-23, aunque iba a integrar el equipo Filial en la tercera división española. Esto significa que cuando culmine su cesión, los "Blaugranas" determinarán si ficharlo definitivamente o permitir su retorno al fútbol argentino.

Román se desempeña en dos posiciones, la natural como lateral izquierdo y la posible a utilizar siendo zaguero, importante si el "Jefecito" requiere de una posible alternancia de jugadores ante la poca distancia de días en los partidos de Argentina. Ya fue citado en el Sub 20 que comandó Fernando Batista como también la de Mascherano, aunque no pudo integrar el Sudamericano Sub 20 de enero 2023.