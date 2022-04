Después de su retiro del fútbol, Sergio Agüero dedicó su día a día a las plataformas digitales. Con un carisma particular que lo acompañó toda su carrera y la soltura de no sentir la responsabilidad de representar a una institución, las anécdotas del ex Manchester City siempre dan qué hablar. En este caso, confesó un insólito consejo que le dio a Gonzalo Montiel durante la Copa América.

En la previa de Manchester City vs. Real Madrid por la Champions, en donde Kun fue parte de una iniciativa de Star+ y reaccionó al partido en vivo, el ex jugador de Independiente y la Selección Argentina comentó qué le dijo al lateral derecho del Sevilla y dejó helados a todos.

"Rompelo todo": el insólito consejo del Kun Agüero a Gonzalo Montiel durante la Copa América

"Consigna número 1 para Stone: cuando reciba Vinicius, pum. Tiene que estar ahí, cerca", se escucha de fondo y el Kun Agüero asiente con la cabeza. Instantáneamente, al 9 se le viene a la cabeza un recuerdo y sin pensarlo lo larga al aire...

"En la Copa América yo estaba en el banco y le dije a Montiel: 'Monti, al primero que te la tire larga rompelo todo', ja", comenzó Agüero con la cruda anécdota. Y remató: "Olvidate, me dijo. Era un carnicero". De locos esa intimidad.