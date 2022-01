Tras confirmarse que Pablo Aimar dio positivo de COVID y por consiguiente también Lionel Scaloni, quienes no viajarán a Calama para el duelo contra Chile, el propio DT avisó otros dos casos que no estarán presentes en el país trasandino.

Scaloni sacudió desde el arranque de la conferencia de prensa previa al partido con Chile que ni él ni Pablo Aimar viajarán al país trasandino por ser COVID positivo. Primero se supo lo del "Payasito" esta mañana, y fue el propio Scaloni quien avisó que él también quedará desafectado del viaje para el duelo de mañana por la noche por contraer el virus.

Sin embargo, la enfermedad que azota hace más de dos años al mundo no dejó desafectado solamente a integrantes del cuerpo técnico, sino que también complicó las cosas en el plantel. Primero había sido Guido Rodríguez quien no pudo integrarse por ser caso positivo y a él se le suman dos jugadores que volvieron a la convocatoria y que se perfilaban como posibles reemplazantes de Leo Messi, quien como se anticipaba, no forma parte de esta convocatoria.

Los jugadores en cuestión son Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía. Ambos con un brillante presente en la Premier League se quedarán junto con el entrenador y su ayudante técnico Aimar en el Predio de Ezeiza mientras el resto de la delegación ya viajó a Calama para enfrentar a Chile.

Ninguno de los dos podrá estar en el duelo ante la Roja y esperan a recuperarse para buscar un lugar en el duelo del martes en Córdoba, por más que resulte algo complicado por la escasa cantidad de días que quedan para el encuentro. Lógicamente, con las ausencias de Mac Allister y de Buendía quedó marcado que para el armado del equipo habrán aún más complicaciones. De hecho, Scaloni afirmó que el equipo está confirmado pero debido a los casos de COVID resulta imposible comunicarlo, ya que no se descarta que al arribar a Chile con los test PCR pertinentes, haya más casos positivos.

Además, afirmó que él está bien pero no pudo viajar a Chile porque el test sigue dando positivo, por lo que no podía ingresar al país trasandino. Y de no mediar con los inconvenientes que puedan generarse ante los tests PCR al arribar al destino para el duelo de Eliminatorias, el once sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala/Nicolás González y Lautaro Martínez.