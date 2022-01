La Selección Argentina se prepara para el partido con Colombia en el Alberto Kempes y el entrenador confirmó en conferencia de prensa que esperará hasta último momento para definir los once.

Scaloni no confirmó el equipo y aguarda por la evolución de dos jugadores

Poco a poco se va apagando el fuego de las Eliminatorias sudamericanas y la Selección Argentina quiere dar sus últimos pasos hacia Qatar de la mejor manera posible. Por esto, Lionel Scaloni no regala nada y lejos de probar variantes en el equipo, esperará hasta último momento para poner lo mejor a disposición.

Con varias bajas a causa de algunas suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas, Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Cuatro variantes en el once que podrían ser más si los dos jugadores que espera el entrenador, no llegan al partido.

Durante la conferencia de prensa que brindó en la previa del duelo con Colombia, Lionel Scaloni confirmó que aún no tiene el equipo confirmado ya que aguarda por la evolución de dos jugadores: "Estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el Papu (Gómez) y Lucas Ocampos", soltó el entrenador.

Dos jugadores que podrían modificar el once con el que salga Argentina a la cancha ya que según las palabras de Scaloni, si Ocampos se recupera "tendrá un lugar en el equipo y si no el once puede variar un poco". Una inclusión que devolvería al hombre del Sevilla a la Selección tras varias ausencias.

Además, la inclusión de Gómez tendrá que ver con la recuperación o no de Ocampos. Según pudo confirmar el periodista Gastón Edul, el volante se recupera favorablemente de su golpe en el tobillo y está en condiciones de jugar el duelo frente a Colombia en el Estadio Mario Alberto Kempes.

De esta manera, los once que saldrán a defender el invicto más largo del mundo se conocerán durante la jornada del martes. Vale destacar que el único que tendrá su lugar asegurado es Guido Rodriguez, quien llegó desde España tras dar negativo de COVID-19 y jugará en lugar de Paredes.