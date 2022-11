Pese a que Tapia lo confirmó hace un tiempo, el DT de la Selección Argentina aún no puso la firma para seguir en el cargo. ¿Qué dijo sobre la renovación?

"Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026", escribió Claudio Tapia en sus redes en septiembre. Sin embargo, esa noticia que celebró todo el país no tuvo más novedades. De hecho, el entrenador aún no puso la firma para renovar su contrato.

Cuando le tocó referirse al tema, el DT fue mucho más cauto. Siempre manifestó su alegría por el lugar que ocupa y dejó mensajes positivos, pero estuvo lejos de confirmar su futuro. Ayer, en diálogo con CNN Radio, el técnico volvió a tocar este asunto.

“Estamos ahí, hablando con el presidente, definiendo las cosas. Estamos bien, cómodos. Es un lugar soñado. Estoy en el predio y es la envidia de cualquiera. es una casa que conozco bien”, soltó Scaloni, dando a entender que renovará su contrato.

De esta manera, restan algunos detalles para que Tapia y Scaloni se pongan de acuerdo para continuar con este exitoso ciclo. Pese a que el deseo era hacerlo antes del Mundial, está claro que la firma se postergará para después del 18 de diciembre.