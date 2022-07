Desde que Lionel Scaloni tomó las riendas de la Selección Argentina fue convocando diferentes jugadores que no estuvieron en los ciclos anteriores, y llamaron la atención de propios y extraños. Y ahora que tiene la cabeza puesta en el Mundial de Qatar, también pretende dar sorpresas.

Así como surgieron jugadores como Alejandro Garnacho, que deslumbró a todos en el territorio argentino como así también Erik ten Hag en Manchester United, el Departamento de Scouting está analizando a Lautaro Spatz, que es defensor central de Cádiz CF.

Con tan solo 20 años, y hace 13 que vive en España, quiere quedarse en el Viejo Continente. Sin embargo, el lungo admitió ser fanático de Boca y que, si llegase a existir una oferta concreta del Xeneize, retonaría a su tierra natal. Incluso, su bisabuelo, Alfredo Garasini, supo vestir la azul y oro entre 1916 y 1920, como así también entre 1921 y 1928.

"Me llamaron desde la AFA, te contactan más que nada para realizar un seguimiento sobre cómo andas y decirte que te siguen. Juan Martín Tassi es el que se encarga de eso. Fue una gran emoción la primera vez que me llamaron, a mi vieja fue la primera que le conté", le explicó Spatz a TyC Sports. Y si bien tiene nacionalidad italiana, ascendencia alemana y vive en España, fue contundente con su decisión: "Más vale que la prioridad es Argentina, yo más que nada me siento argentino y no tendría ninguna duda si se presenta la oportunidad".

Además del llamado de Tassi, el coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo, también le puso el ojo a Spatz y ambos le comentaron a Scaloni de sus buenos rendimientos en la Segunda División de España, donde se encuentra desde 2018 tras su paso por Elche.