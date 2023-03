Luego de quedarse con el premio The Best, el entrenador de la Argentina aterrizó en Centroamérica para un evento muy especial.

Más allá de la polémica que se generó durante los últimos días sobre qué Selección Argentina fue la mejor de la historia, podría decirse que el plantel actual si tiene algo que la diferencia del resto ya que logró generar una aceptación Mundial que, sea por Messi o por otro motivo, pone al plantel albiceleste como superestrellas del fútbol.

Y como no podía ser de otra manera, gran parte de este reconocimiento recae sobre el padre de la bestia y, luego de ganar el premio The Best a mejor DT del mundo, Lionel Scaloni comienza poco a poco a recibir el tan merecido reconocimiento por generar el plantel campeón del Mundial 2022 en diferentes países.

Por este motivo, Lionel Scaloni causó sorpresa durante las últimas horas ya que aterrizó en El Salvador, país de Centroamérica, para un evento en donde podrían asistir entre 800 y 900 personas que buscarán homenajear y conocer a fondo su carrera al mando de la Selección Argentina.

Si bien poco se sabía de este homenaje al DT de la Selección, el mismo se viene tratando desde hace tiempo y es organizado por la empresa Megavisión quienes decidieron festejar el 30 aniversario del grupo de multimedios dándole un mimo al reciente campeón del mundo.

Según se pudo conocer, para el evento de este domingo darán el presente diferentes empresarios salvadoreños, autoridades de la Federación de Fútbol y varios fanáticos del DT que ganaron sus tickets mediante sorteos. Luego de esto, podría haber una reunión entre Scaloni con los representantes del fútbol local aunque esto no está confirmado.