En AFA, por estas horas, no solo piensan en la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina, sino también en los sparrings que viajarán a Qatar para estar a disposición de Lionel Scaloni.

Hace algunas horas, ya de frente a la Copa Mundial de Qatar 2022, trascendió una lista de 46 futbolistas, de los cuales, el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, elegirá 26 para presentarle a la FIFA en noviembre (tiene tiempo hasta el 14, es decir, a ocho días del debut frente a Arabia Saudita en el Estadio Lusail).

Pero a menos de un mes del inicio del certamen, no es lo único que se encuentran confeccionando puertas adentro de AFA. Además, trabajan en la convocatoria de los habitualmente llamados ''sparrings''. Un grupo de, por lo menos, 22 juveniles, que por lo general se encuentran desde hace un tiempo en el radar de los entrenadores del Sub 20 y Sub 17. En este caso, de Javier Mascherano y de Pablo Aimar.

Por un lado, se sabe que el Jefecito, si bien tiene contemplado viajar unos días a Qatar por haber sido nombrado por FIFA embajador del Mundial, pretende preparar con sus citados durante noviembre y diciembre, su presentación en el Sudamericano de Colombia que se disputará entre el 19 de enero y el 12 de febrero (por cierto, la competencia otorga tres plazas para el Mundial de Indonesia 2023 que se desarrollará entre mayo y junio).

Por lo que todos los cañones apuntan a los que hoy por hoy son llamados por Aimar. En otras palabras, aquellos jugadores que no superan los 18 años. De hecho, hay una buena base de candidatos para viajar a Qatar 2022 en función de estar a merced de Lionel Scaloni, que desde este lunes 24 de octubre participan de la Copa Ciudad de Ezeiza (un cuadrangular que también lo integran Uruguay, Perú y Ecuador).

Los convocados por Pablo Aimar que se perfilan para ser sparrings de Lionel Scaloni en Qatar 2022

Frolián Díaz, Franco Jaroszewicz, Agustín Cañete, Baltazar Blum, Tobías Palacio, Ulises Giménez, Luciano Romero, Franco Mastantuono, Juan Villalba, Octavio Ontivero, Lorenzo Di Monte, Dylan Gorosito, Valentino Acuña, Mariano Gerez, Maximiliano Porcel, Claudio Echeverri, Gustavo Albarracín, Mateo Sciancalepore, Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Gianluca Prestianni, Ignacio Pedano y Nicolás Barattucci.

