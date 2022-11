Lionel Scaloni se puso la camiseta de la Selección Agentina y, sin grandes excentricidades, nombró uno por uno los 26 futbolistas elegidos para el Mundial de Qatar 2022. No hubo grandes sorpresas, más allá de la ausencia de Ángel Correa, pero si comparamos la nómina con la primera que hizo al mando de la Selección sólo hay 9 coincidencias. ¡Y Lionel Messi no es uno de los que repite!

Que La Pulga no haya estado en la primera convocatoria del oriundo de Pujato no se debe a su elección. Allá por agosto del 2018, y para disputar los amistosos vs. Guatemala y Colombia, el por entonces flamante DT de la Albiceleste dio su primera convocatoria con varias sorpresas. Y sí, el 10 había solicitado puertas adentro tener un descanso post Mundial de Rusia y sólo por ello no fue de la partida.

En aquel momento, llamaron la atención de todos las ausencias de Javier Mascherano y Lucas Biglia, ya que ambos dieron un paso al costado; Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Éver Banega, tres que no estarán en Qatar; y Ángel Di María y Nicolás Otamendi, los dos que volvieron a ser fundamentales después de ser discutidos.

+Así fue la primera lista de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina

A la hora de comparar la primera citación del técnico que luego supo ser campeón de América con la actual de Qatar, apenas hay nueve que repiten: Gerónimo Rulli, Franco Armani, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Messi nunca estuvo en duda y los otros 16 se ganaron su lugar con el correr de los partidos...