En la Selección Argentina están viviendo horas terroríficas. La lesión de Giovani Lo Celso generó una gran conmoción dentro del cuerpo técnico, como así también en sus compañeros, ya que restan 18 días para el debut del equipo comandado por Lionel Scaloni.

A pesar de que el entrenador del combinado nacional está aguardando por un nuevo estudio para definir qué hacer con Lo Celso, sabe que no será nada fácil poder tener al mediocampista de Villarreal CF en el Mundial de Qatar. Por eso mismo, analiza diferentes variantes para que puedan reemplazarlo.

En el caso de que el ex Rosario Central no pueda formar parte de la nómina para la cita mundialista, Scaloni recibió el consejo de un ex jugador de la Selección Argentina, quien se refirió a la situación y que, como si fuese poco, se tomó el tiempo de darle una solución para que el plantel no sufra por demás: Gonzalo Higuaín pidió por la presencia de Enzo Fernández.

Más allá de lamentarse por la situación que está atravesando su compañero en el Mundial de Rusia, resaltó que es el ex mediocampista de River quien debe ingresar entre los titulares: "A pesar de que no es su posición natural, pero por actualidad, yo pondría a Enzo Fernández. Y a pesar de que a Rodri (De Paul) no lo vi en el sector de Lo Celso, podría hacerlo. Así Enzo jugaría en la derecha", destacó Higuaín en diálogo con TyC Sports.