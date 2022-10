La Selección Argentina tiene la cabeza puesta en la Copa del Mundo. Qatar 2022 es el objetivo principal de Lionel Scaloni y compañía. Por ello el DT ya entregó la lista de 48 futbolistas, que deberá recortarse a 26, y dentro de ella aparece Thiago Almada, que aunque parece correrla de atrás sigue sumando éxitos en el exterior.

Aunque hoy está detrás de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios en los volantes de la lista de 48, el ex Vélez no baja los brazos. Ahora, a su CV le sumó convertirse en la mejor contratación del año en la MLS.

Thiago Almada, elegido como la mejor contratación del año en la MLS

"En su destacada temporada inaugural en la MLS, el jugador de la Selección Nacional Argentina gana el honor después de contribuir con 18 goles en 29 apariciones en la MLS", asegura el comunicado oficial de la Major League Soccer. Además, cabe destacar que grandes jugadores han ganado esta distinción a lo largo de los años.

En 2020 se lo quedó Lucas Zelarayán, ex Belgrano; en 2018 lo obtuvo Zlatan Ibrahimović; en 2017 el ex Lanús Miguel Almirón; y en 2016 el ex Boca Nicolás Lodeiro. Ahora, varios equipos europeos ya posan los ojos en el crack de 21 años que tiene un futuro enorme.