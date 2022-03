A instancias del VAR, Raphael Claus cobró un penal muy polémico para Ecuador vs. Argentina y Nicolás Tagliafico no dudó a la hora de mostrar toda su indignación.

Tagliafico y el penal que el VAR le dio a Ecuador: "Me da impotencia..."

La Selección Argentina ganaba 1-0 ante Ecuador, pero un penal de VAR le complicó el partido e igualar el invicto más largo de la historia del fútbol argentino se festejó a medias. Tras la polémica, Nicolás Tagliafico contó cómo vivió la jugada y mostró toda su indignación.

Gracias al gol de Julián Álvarez, los comandados por Lionel Scaloni se llevaban por la mínima un partido durísimo de Guayaquil. Faltaban apenas unos minutos. Estaba todo controlado. Pero una jugada aislada y una decisión al menos polémica del VAR generó el empate de La Tri.

+El penal que le cobraron a Tagliafico vs. Ecuador

Después de un final picante, Nicolás Tagliafico, el supuesto infractor del penal que sancionó Raphael Claus y derivó en el 1-1 final, hizo su descargo. "Me dan impotencia estas cosas. Uno en el partido, con la inercia... yo sentí un roce y efectivamente cuando vi la jugada yo lo que trato es bajar el brazo, trato de esconder el brazo y esa es la impotencia que me da", aseguró el lateral de la Scaloneta.

Además, el defensor confesó: "El referí me dijo que el penal lo cobra por qué yo trato de bajar el brazo, cuando debería ser al revés...". Y cerró: "También me da bronca por qué hoy en día no pasó a mayores, pero en una clasificación, en un Mundial te llega a pasar esto y qué haces... pero bueno, ya está. Estoy contento por el esfuerzo que hizo el equipo".

+Tagliafico y su indignación con el VAR