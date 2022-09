Teléfono, Mbappé: De Paul comparó a la Scaloneta con los europeos y no se achicó

"La ventaja que tenemos es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil, no tienen eso... En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa", dijo Kylian Mbappé y es una declaración que aún retumba en la cabeza de cientos de argentinos. Rodrigo De Paul, por su parte, no se achicó en la comparación.

Luego de que varios referentes del fútbol sudamericano salgan a cruzar al crack del PSG, Rodrigo De Paul, sin nombrarlo, comparó a la Scaloneta con los europeos y no se achicó. "No siento que estemos a otro ritmocon respecto a los europeos", sentenció el volante del Atlético Madrid.

De Paul ya vive el Mundial de Qatar desde Miami

En diálogo con TyC Sports, el motorcito de la Selección Argentina confesó: "Todo el tiempo se me pasa el Mundial por la cabeza. Es muy difícil desconectar y cuando uno lo logra siempre hay alguien que te lo viene a recordar. Las redes sociales, un amigo...".

Por otra parte, el ex Racing se refirió entre risas a su look rubio que tanto revuelo generó en las redes. "Un cambio a veces está bueno, quise ponerle un poco de color a mi vida", tiró entre risas el futbolista al que muchos compararon con Diosito del Marginal en Twitter. ¡El que sale campeón de América se tiñe del color que quiere!