El ex arquero, que sufrió los dos goles más emblemáticos de Diego, expresó su disgusto por la cifra en la que se vendió la camiseta de aquel encuentro. Soltá, Peter...

Como todos saben, hace pocos días se subastó la camiseta con la que Diego Armando Maradona le convirtió su icónico doblete a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Un argentino fue protagonista de la definición, aunque la reliquia quedó en manos de un hombre de Emiratos Árabes, que pagó 9.3 millones de dólares.

Cada vez que se habla de aquel encuentro histórico, siempre es bueno escuchar a Peter Shilton, espectador de lujo tanto en la Mano de Dios como en el Gol del Siglo. Al ex arquero inglés no le entusiasmó mucho el precio que se pagó por la casaca y no dudó en expresarlo.

"Por lo que sucedió ese día, no hubiera cambiado la camiseta con Maradona ni por todo el té en China. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, aseguró en diálogo con The Sun, demostrando que aún no supera lo sucedido en el Estadio Azteca.

Además, no dudó en ocultar la felicidad por que ningún argentino se haya quedado con esa camiseta: “Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista”.

Sin embargo, aseguró que nadie en el vestuario se enteró cuando el futbolista de aquella selección inglesa cambió la camiseta con Diego: "Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”.