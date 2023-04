Con un receso considerable en el calendario para las seleccionaes nacionales, pues los próximos amistosos para Argentina llegarían recién en junio, Lionel Scaloni aprovechó para dedicarle el fin de semana a otra de sus grandes pasiones en Mallorca, paradisíaca isla española en la que reside desde hace tiempo.

El conductor del equipo que conquistó la tercera estrella coronándose campeón mundial en Qatar participó este sábado del Mallorca 312 OK Mobility, décimo tercera edición de la marcha de cicloturismo que se realizó en la ciudad y que tiene un recorrido de 167 kilómetros divididos en tres etpas.

Scaloni, que recibió de la FIFA el premio The Best que lo reconoció como el mejor entrenador del mundo, completó la competencia en un tiempo de 5 horas 8 minutos y 32 segundos, por lo que pedaleó en un promedio de 32.5 kilómetros por hora.

"Aquí me ven. Desidratado. pero valió la pena. Volvió a ser la misma ruta del año pasado y más o menos igual, con la misma media. Contento por haber terminado. Hay mucha gente que conozco y que me ha ayudado en los últimos 40 kilómetros en los que ya no podía más. Fue un placer la verdad", comentó tras finalizar el recorrido.

Además, reconoció que como campeón del mundo disfrutó el trayecto incluso más que el año pasado: "Pude rodar tranquilo. Incluso hasta me hace bien que vayamos hablando, porque hace el recorrido más ameno. El año pasado fue más tranquilo, porque no me conocían tanto. Pero este año disfruté más", señaló.