Un año de ensueño para Scaloni: El DT de la Selección fue nominado para los premios The Best

El año de la Selección Argentina no podía terminar de otra forma. Con el equipo campeón de américa clasificado al Mundial con cuatro partidos por jugarse, y uno inconcluso, Lionel Scaloni se puso a la altura de los mejores entrenadores del mundo y ese reconocimiento llegó este lunes con una nominación muy especial.

El entrenador del equipo argentino fue nominado por FIFA al premio The Best que seleccionara al mejor director técnico del año y Scaloni tiene grandes chances de quedarse con dicho galardón ya que actualmente posee el invicto más extenso del mundo, algo que se suma al título logrado en Brasil.

En lo que respecta al año 2021 en su calendario natural, que es lo que considera la FIFA, la Selección dirigida por Scaloni logró diez victorias y seis empates sin haber caído en ningún partido. Sin perder desde las semifinales de la Copa América 2019, el invicto llega a 27 partidos.

A su vez, Lionel Scaloni no estará solo en la entrega de los premios The Best debido a que junto al líder de la Selección estará nominado Diego Simeone. El Cholo también tuvo un fantástico 2021 quedándose con la Liga de España tras varios años de sequía en el futbol español para el Atlético Madrid.

La ceremonia de FIFA, que vale recordar ya no es en conjunto con France Football y el Balón de Oro, se llevará a cabo el 17 de enero del 2022 y allí también se sabrá quién es seleccionado como mejor jugador del año 2021; aunque todos los cañones apuntan a Lionel Messi. En total serán tres los argentinos presentes en la ceremonia.

De esta manera, los nominados son:

Lionel Scaloni (Argentina - Selección Argentina)

Diego Simeone (Argentina - Atlético Madrid)

Antonio Conte (Italia- Inter y Tottenham)

Hansi Flick (Alemania - Bayern Munich y Selección de Alemania)

Pep Guardiola (España - Manchester City)

Roberto Mancini (Italia - Selección de Italia)

Thomas Tuchel (Alemania - Chelsea FC)