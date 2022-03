La Selección Argentina ya está en el país para jugar ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Messi finalmente viajó a pesar de su estado febril y pinta como titular para el duelo que tendrá lugar en La Bombonera, pero en la previa un ídolo de la Albiceleste sorprendió a todos: “Veo la cara de Messi y veo preocupación”. ¿Por qué lo dijo?

Mario Alberto Kempes habló del presente de La Pulga y dejó varios títulos. "Si Messi está cansado en el PSG deberá resolver su situación y ver que quiere hacer con su futuro. Yo no sé si en el Barcelona lo van a recibir con los brazos abiertos porque se fue de una manera que nadie esperaba y ahora volvería de una manera que nadie espera. Es complicado", comenzó el campeón del mundo.

Además, el Matador se mostró intranquilo: "Veo la cara de Messi y veo preocupación. No solamente con la camiseta del PSG, a mí lo que me preocupa es ver esa cara de Messi pensando en lo que pueda hacer en la Selección Argentina. Que gane o pierda con el PSG o que juegue en el Barcelona o en el Real Madrid me importa cinco pepinos. Lo único que quiero a Messi es al 200% en la Selección Argentina".

Por otra parte, en diálogo con Super Radio Deportivo Kempes comentó: "El PSG no es el Barcelona. En el Barsa era el Rey, en el PSG no esta tan contento como cuando estaba en el Barcelona. Él sigue siendo el Rey del mundo, lo que pasa que los resultados no se están dando y eso lo afecta, por mas que se le salga la sonrisa en cualquier momento." Y cluminó: " No creo que Messi dure tanto en el PSG si las cosas siguen como ahora".