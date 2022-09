“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”. Aquella frase de Kylian Mbappé despertó muchas respuestas de este lado del charco, aunque no tantas desde nuestra Selección.

Un par de meses después de esta desafortunada declaración del francés, quien se encargó de alzar la voz sobre el tema fue Lucas Martínez Quarta. El central, hoy no convocado por Lionel Scaloni, dialogó en exclusiva con Bolavip y soltó una categórica respuesta para el futbolista del PSG.

"Es la opinión de cada uno, pueden decir lo que quieran. Quizás los europeos vienen dominando últimamente, entonces muchos lo pueden llegar a decir por eso", soltó el ex-River y agregó: "Cualquier sudamericano puede dar pelea, Argentina le ganó a Italia 3 a 0 la Finalissima".

Para cerrar, el marcador central dejó una frase contundente: "Nosotros somos más de hablar sobre el campo y no de andar haciendo comentarios fuera de lugar". A falta de dos meses del Mundial empieza a subir la temperatura.