Mientras espera que lleguen todos sus jugadores, el entrenador de la Selección Argentina se prepara para encontrarle un sustituto al volante que no pudo terminar su partido en Villarreal durante el domingo.

Poco a poco los jugadores de la Selección Argentina comienzan a llegar a Miami y Lionel Scaloni largó los entrenamientos con un plantel reducido pero con Messi, el primero en llegar, a la cabeza. Trabajos a los cuales se irán sumando jugadores y con los que decidirá un equipo que se perfila para el lado de los indiscutidos.

Con apenas 15 de los 29 convocados, Scaloni puso primera junto a jugadores muy importantes como Lionel Messi, Di María, Otamendi, Leandro Paredes, Paulo Dybala, Tagliafico y Giovani Lo Celso. Este último, el protagonista de la jornada del lunes ya que fue seguido de cerca por el cuerpo técnico y médico de la Selección.

Tras pedir el cambio a los 30 minutos del primer tiempo durante Villarreal y Sevilla, la presencia de Lo Celso ante Honduras es una incógnita total y por eso Scaloni ya piensa en algunas alternativas para poblar la mitad de cancha. Entre estas, quien se hace un lugar es el ex jugador de River: Enzo Fernández.

Con un presente formidable en Benfica, Fernández no solo podría ser la sorpresa de la convocatoria sino que también podría serlo dentro del once. Definiendo si estará en Qatar, el entrenador de Argentina podría tirarlo a la cancha para ver cómo se desempeña dentro de un equipo que tendrá mayoría de titulares.

Por otro lado, otra opción que Lionel Scaloni tiene entre manos es Alexis Mac Allister. Con una temporada fantástica en la Premier League, el hombre del Brighton & Hove Albion ha hecho méritos suficientes para ganarse un puesto dentro del equipo. Sumado a que, en cuanto a la posición, es el cambio natural de Lo Celso.

La posible formación de Argentina ante Honduras

Pensando no solo en el medio sino en el resto del equipo, Scaloni espera por los arribos de Romero y Lisandro Martínez desde Inglaterra (al no tener visa aún no lograron llegar) para definir cuál será la saga central. Mientras tanto; Molina estará por derecha y Tagliafico le ganaría el puesto a Marcos Acuña.

En cuanto al mediocampo, Paredes y De Paul mantendrían su lugar con Lionel Messi más adelantado, Di María rotando entre los dos frentes. Por último, Lautaro Martínez será el delantero centro del equipo argentino.