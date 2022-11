Luego de que Lionel Scaloni encendiera las alarmas el pasado miércoles, la Selección Argentina se entrenó por primera vez en la Universidad de Qatar, en Doha. El entrenador buscará tener a los 26 a disposición para el martes, pero el panorama está complicado.

Solo 24 jugadores (y Federico Gomez Gerth, el único sparring) saltaron al campo de juego en la jornada de hoy. Los dos restantes estuvieron realizando trabajos en kinesiología por distintas complicaciones físicas. Una preocupa más que otra.

Se trata de Marcos Acuña y Joaquín Correa. Ambos sumaron minutos ante Emiratos Árabes pero no están al 100%. El Huevo disputó los primeros 45 minutos, pero es sabido que sufre una pubalgia que no lo deja entrenar al máximo. Sin embargo, las alarmas no se encendieron por él, sino por el Tucu.

El delantero se realizó estudios en su rodilla y, según reveló el periodista Leo Paradizo, "es preocupante porque hay posibilidad de tendinitis". Esto limita físicamente al ex-Estudiantes y, según lo que digan los médicos, se tomará una decisión. A estar atentos...