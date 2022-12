Tras superar a Australia por 2 a 1, la Selección Argentina buscará meterse en semifinales del Mundial de Qatar este mismo viernes. Para ello, el equipo de Lionel Scaloni deberá imponerse a los Países Bajos de Louis van Gaal, rival al que enfrentó en la edición de Brasil 2014 y que eliminó en una histórica tanda de penales.

De hecho, pese a la dolorosa derrota contra la Albiceleste, el entrenador neerlandés quedó maravillado con uno de los futbolistas del elenco de Alejandro Sabella: Ángel Di María. Tras el Mundial, el Manchester United lo compró y todo parecía estar dado para una etapa fructífera en la Premier League, pero la relación se rompió para siempre y Fideo se marchó a menos de un año de haber llegado.

Cuando en una entrevista posterior con Líbero Versus le preguntaron por el altercado, el rosarino no dio vueltas. "Los primeros dos meses estaba haciendo goles y dando asistencias, pero mi problema fue el técnico. Me peleé, discutí muchas veces y no quería saber nada. Después me quisieron entrar a robar y me quería ir a la m*erda", contó. Una experiencia complicada.

En palabras de Fideo, hasta el Manchester City lo fue a buscar para convencerlo de cruzarse de vereda, pero la idea de la familia Di María estaba clara: se querían ir de Inglaterra. Fue recién a mediados de 2015 cuando el Paris Saint-Germain lo adquirió para ponerle punto final a la pesadilla. ¿Se saludarán este viernes en Qatar?

