Alguno de los dos no estará en Qatar como parte del plantel de la Selección Argentina, informaron desde TyC Sports.

En las últimas horas, el periodista Gastón Edul sacó a la luz los 31 nombres que Lionel Scaloni filtró a partir de la reciente pre-lista de la Selección Argentina que se le presentó a FIFA en vísperas al Mundial de Qatar. Además de alguna que otra sorpresa, Giovani Lo Celso y Paulo Dybala están incluidos y serán aguardados hasta que no haya más tiempo.

Sin embargo, uno los recientes lesionados parecería tener un pie y medio afuera de la Copa del Mundo: el volante del Villarreal sería descartado para la cita grande del fútbol, mientras que la Joya podría hacer su debut en plena competencia. El resto de los "cortados" serían Facundo Medina, Thiago Almada y Juan Musso.

Con cuatro futbolistas prácticamente afuera, solo resta definir al último deshechado en la pre-lista que elaboró Scaloni para quedarse, por fin, con los 26 representantes nacionales para Qatar 2022. Según agregó Gastón Edul, la decisión del DT está entre Ángel Correa y Juan Foyth.

El defensor del Villarreal, compañero de Lo Celso, sufrió una contusión postraumática en su rodilla izquierda hace algunas semanas y se recuperó con gran velocidad, cuando todos lo daban por descartado. El ex Estudiantes tiene la ventaja de la versatilidad a la hora de jugar tanto como lateral como en la zaga, un aspecto fundamental a la hora de disputar un Mundial. No obstante, Angelito podría ser ese suplente de Lautaro Martínez como punta de lanza que hoy no existe entre los pre-citados por Scaloni. Se decide esta semana.