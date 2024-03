La llegada de Nicolás Tagliafico al Olympique de Lyon estuvo íntimamente relacionada a su deseo de no perder terreno en la Selección Argentina a meses del inicio del Mundial de Qatar del que terminó participando y coronándose campeón. A la búsqueda de mayor continuidad, algo que cumplió disputando en su temporada debut seis partidos más que en la última con Ajax, y también una liga doméstica de mayor exigencia.

Pero en pleno curso de su segunda temporada con el equipo, el lateral reconoció que todavía no termina de habituarse a la vida en Francia, algo muy similar a lo que el propio Lionel Messi se había encargado de expresar tras dejar PSG, aunque radicados en ciudades diferentes.

“Siendo sincero, creo que no me terminó de llenar la ciudad. El objetivo principal acá fue seguir compitiendo, poder jugar todos los fines de semana para prepararme para el Mundial. La última temporada en Ajax había tenido algunas cosas que al final no me permitían jugar todos los partidos y me quedaba un año de contrato. La idea era salir para seguir compitiendo”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Y explicó: “Obviamente no todo es perfecto. Acá en Lyon no fue todo como esperaba, ni como me lo propusieron al momento de llegar. Al final de cuenta todo sirve de experiencias. La realidades fueron otras, pero hay que seguir trabajando y compitiendo porque este es el lugar en el que estamos”.

Nicolás Tagliafico reconoció que a nivel deportivo la realidad estuvo y todavía está muy lejos de la imagen que él tenía del club. “Cuando uno habla del Lyon recuerda los grandes años que tuvo, saliendo campeón seguido. Se había hablado de armar un equipo para poder estar peleando en competiciones europeas. Al final, el club entró en un proceso de recambio, el presidente vendió y compraron unos inversores. Al final, todo ese proceso lleva su tiempo. Por suerte estamos mucho mejor de lo que iniciamos“, manifestó.

La cruda confesión que había hecho Messi sobre su vida en París

El vínculo de Lionel Messi con París nunca fue el ideal, especialmente después de haber vivido tantos años en una ciudad que todavía siente propia como Barcelona; pero también siendo muy notorio cuánto más a gusto se siente ahora que vive en Miami. Él mismo se había encargado de confesar, en una entrevista concedida a TyC Sports, lo difícil que fue la adaptación a vivir en Francia, especialmente durante su primer año de estadía.

“Para Antonela y para mí fue más difícil que para los chicos. Me acuerdo que el primer día que los llevamos al colegio fue terrible. Salimos los dos llorando. Diciendo qué hacemos acá, qué pasó. No entendíamos nada“, se había encargado de explicar.