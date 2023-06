Siempre fue un futbolista de perfil bajo, y cuando comenzó a desempeñarse como entrenador continuó por la misma senda. Es parte del cuerpo técnico que fue campeón del mundo en Qatar, y la figura de Pablo Aimar nunca se vio modificada.

En las redes sociales pocos recuerdan que el Payaso también tiene un cargo en las selecciones juveniles de Argentina. Pero como las publicaciones, en su mayoría, son gratuitas y el hecho de poder dañar la reputación de una figura pública no tiene ningún tipo de tapujo, en las últimas horas hubo un posteo que llamó la atención de más de una persona.

Aimar fue vinculado con un posteo a través de Twitter, donde una pareja terminaba su relación mediante un mensaje de WhatsApp, el cual tomó relevancia y se viralizó debido a la respuesta que brindó uno de los personajes principales de la situación: “Buenasss. Una poesía?”.

A las pocas horas de que todo el país estuviese hablando del mensaje y la respuesta que hubo entre la pareja, algunos usuarios de la red social del pajarito encontraron la cuenta de Instagram del remitente del mensaje, y aparecía una foto con el ex jugador de River, donde le dedicaba unas palabras muy tiernas, lo que hizo pensar que era la pareja del oriundo de Río Cuarto.

Después del enorme revuelo que se armó, fue el propio Pablo Aimar quien rompió el silencio y desmintió la vinculación: “Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos que pueden leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona ni con nada de lo que se me asocia ni estoy saliendo con nadie. Siempre que se habló de mi fue por trabajo, que así siga siendo. No vale todo” , escribió por medio de un posteo en su cuenta de Instagram.

Si bien no se mostró enfurecido, en sus palabras se puede notar el disgusto que se llevó por la falsa relación que le crearon en un mundo virtual que puede dañar cualquier tipo de relación real. Y lejos de ser mediático, Pablo Aimar cortó el problema de raíz.