Alexis Mac Allister deberá estar agradecido de por vida a Jurgen Klopp, puesto que fue quien le abrió las puertas de uno de los clubes más importantes e icónicos del mundo. Tras dos temporadas y media en el Brighton, el ex Boca y Argentinos Juniors aterrizó en Anfield, para lo que, en definitiva, fueron los últimos meses del entrenador alemán en el Liverpool.

Si bien solo compartieron algunos meses, el mediocampista de la Scaloneta reveló que pudo enlazar un estrecho vínculo con el estratega que por estos días disfruta de su tiempo libre: “Lo admiro, tengo una gran relación con él. Hablamos mucho durante todo el año. Estoy agradecido porque me dio la oportunidad de Jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Me abrió las puertas, me defendió y me ayudó desde el primer minuto”.

Tal fue la conexión que Alexis Mac Allister logró con Jurgen Klopp, que hasta algunos de sus compañeros del Liverpool lo bromeaban con que lo había adoptado: “Tengo una relación increíble con él, siempre me ha tratado con mucho cariño y respeto. Incluso tengo que soportar que mis compañeros me digan que soy su hijo. Lo soporté todo el año. Ya sabés cómo es, algunos se ponen celosos y dicen , ‘tu papá, tu papá‘”, comentó entre risas el Colo, en una conversación con Clank!

Asimismo, Alexis reveló que Klopp lo felicitó luego del título que obtuvo con la Selección Argentina el pasado 14 de julio en los Estados Unidos: ”Jurgen Klopp me envió un mensaje después de la final de la Copa América, me felicitó”.

Jurgen Klopp junto a Alexis Mac Allister.

Los números de Alexis Mac Allister en el Liverpool

Alexis Mac Allister llegó al Liverpool y enseguida, con la 10 en la espalda, se ganó un lugar entre la alineación inicial. En total, durante la temporada 2023/2024, el nacido en Santa Rosa, La Pampa, acumuló 46 presencias entre partidos de la Premier League, Europa League, EFL Cup y FA Cup, con los que registró 7 goles y 7 asistencias.

¿Quién reemplazará a Jurgen Klopp en el Liverpool?

Tras conocerse la decisión de Jurgen Klopp de dejar su cargo, el Liverpool inició el proceso para dar con su reemplazante. Luego de semanas de negociaciones, las autoridades de la institución británica dieron con el perfil de Arne Slot, estratega neerlandés de 45 años que entre 2021 y mediados del 2024 dirigió al Feyenoord de Países Bajos.

Su trabajo lo respalda el título de la Eredivisie 2022/2023 y la consagración en la Copa de Países Bajos 2023/2024.