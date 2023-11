Argentina vs. Brasil: cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final del Mundial Sub 17

La Selección Argentina que conduce Diego Placente se medirá por los cuartos de final del Mundial Sub 17 que se está desarrollando en Indonesia a Brasil, último campeón sudamericano de la categoría que en dicha competencia, disputada a inicios de año, logró imponerse por 3-2 en la Fase Final. El encuentro se disputará este viernes, desde las 9 de la mañana, en el Estadio Internacional de Jakarta.

Argentina viene de dejar en el camino a Venezuela en octavos de final con la actuación más convincente en lo que va del certamen. No corrió riesgos en defensa, fluyó en mitad de cancha y tuvo alta efectividad en ataque para consumar una victoria 5-0 a la que aportaron dobletes Santiago López y Agustín Ruberto, siendo Claudio Echeverri el encargado de aportar el gol restante. En el otro duelo sudamericano, Brasil derrotó 3-1 a Ecuador con goles de Estevao por duplicado y Luighi.

Ambos equipos se estrenaron en el certamen con derrota y se recuperaron con dos victorias consecutivas para superar la fase de grupos. En el caso del equipo que conduce Diego Placente fue un traspié ante Senegal, cayendo 2-1, seguido de victorias 3-1 ante Japón y 4-0 ante Polonia que le permitieron finalizar en la primera posición del Grupo D por diferencia de gol. Brasil sufrió una inesperada derrota 3-2 ante Irán, encuentro en el que supo tomar ventaja de dos goles, le propinó luego una categórica goleada 9-0 a Nueva Caledonia y se impuso 2-1 a Inglaterra, que de todos modos le arrebató la primera posición del Grupo C por diferencia de goles.

La Selección Argentina tiene además el privilegio de contar en sus filas con el que hasta la fecha es el único goleador de la Copa del Mundo: Agustín Ruberto, quien marcó 5 goles en los cuatro partidos que lleva disputados. Pero Brasil tiene muy repartido su goleo en futbolistas que representarán una gran amenaza, como Kaua Elias que suma 4, Estevao y Ryan, ambos con tres.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y Brasil?

Las selecciones de Argentina y Brasil estarán enfrentándose este viernes 24 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en el Estadio Internacional de Yakarta por los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Indonesia.

¿Dónde ver Argentina vs. Brasil por el Mundial Sub 17?

Los cuartos de final de la Copa del Mundo entre argentinos y brasileños podrá seguirse en vivo y en directo por TyC Sports, TyC Sports Play, TV Pública y D Sports.

¿Cómo salieron Argentina y Brasil la última vez que se enfrentaron?

Por la quinta jornada de la Fase Final del Sudamericano Sub 17 que se disputó en Ecuador, Brasil, que se coronaría como campeón, se impuso 3-2 a Argentina el pasado 23 de abril, con goles de Riquelme, Dudu y Joao Pedro. Los goles argentinos fueron obra de Juan Valentín Giménez y Claudio Echeverri.

¿Cuáles son los otros cruces de cuartos de final?

El resto de la actividad de cuartos de final en Indonesia ofrecerá los enfrentamientos entre España vs. Alemania, Francia vs. Uzbekistán y Mali vs. Marruecos.