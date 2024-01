Arturo Vidal no dudó en pedirle a Alexis Sánchez que se vaya del Inter de Milán porque entiende que el entrenador, Simone Inzaghi, debería tenerlo en cuenta como titular. A tal punto, que en su análisis llegó a dar a entender que, incluso, su excompañero en la Selección de Chile, está por encima de Lautaro Martínez, quien hoy es el máximo goleador de la Serie A de Italia con 16 anotaciones.

“Alexis, si me escuchas, por favor, deja el Inter”, señaló en su canal de Twitch el futbolista que desde diciembre es vinculado con Boca, pero que hasta entonces sigue con el pase en su poder (ya no pertenece al Athletico Paranaense de Brasil, con quien culminó su contrato el pasado 31 de diciembre) a la espera de definir su presente y futuro.

Del mismo modo, siempre sobre la situación de Alexis Sánchez (el 19 de diciembre pasado cumplió 35 años) en el Inter de Milán que comanda Simone Inzaghi, Arturo Vidal opinó: ”Nunca debería haber regresado. Debería haber ido a un club donde pudiera haberse divertido jugando, ser querido por la gente, pero es testarudo”.

Pero lo más llamativo de la reflexión de Vidal llegaría al mencionar al atacante de la Selección Argentina Lautaro Martínez: ”¿Lautaro? Un buen delantero, pero ¿cómo puede Sánchez no jugar en el Inter? Juega Mkhitaryan y no Alexis, tengo muchas ganas de matarme pensando algo así. Sus compañeros en el Inter no son mejores, pero el técnico no lo quiere”.

Los números de Alexis Sánchez en el Inter de Milán en la temporada 2023/2024

En lo que va de la temporada 2023/2024, Alexis Sánchez; de paso por River, Barcelona y Arsenal, entre otros; apenas suma 473 minutos en 14 partidos en los que participó, de 27 que disputó el Inter de Milán entre la Serie A, Copa Italia y fase de grupos de la UEFA Champions League. De todos modos, le alcanzó para marcar dos goles. Uno al Salzburgo y el otro al Benfica.

Los números de Lautaro Martínez en el Inter de Milán en la temporada 2023/2024

Los números de Lautaro Martínez en el Inter de Milán en esta temporada 2023/2024 son incuestionables. El Toro lleva 18 tantos en 24 partidos entre Serie A, Copa Italia y Champions League. De esta forma, se ubica cuarto entre los goleadores de las consideradas cinco ligas top de Europa (además de la italiana, la Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Ligue 1).

Asimismo, el delantero de la Selección Argentina es el líder absoluto de la tabla de goleadores del Calcio con 16 tantos. Quienes le siguen están bastante más atrás: Domenico Berardi de Sassuolo con 9, Oliver Giroud del Milan con 8 y Victor Osimhen del Napoli, Romelu Lukaku de la Roma y sus compañeros en el Inter Marcus Thuram y Hakan Çalhanoğlu con 7.