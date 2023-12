Este domingo asume Javier Milei como presidente de la República Argentina. Su nombre fue bastante vapuleado por el mundo del fútbol, sobre todo por su postura respecto a las sociedades anónimas. De hecho, fue la bandera con la que AFA y gran parte de los clubes afiliados salieron a combatirlo en medio de la campaña electoral.

No obstante, la tendencia no fue unánime. El libertario, a pesar de todo, logró consenso en algunas figuras del fútbol argentino y, particularmente, de la Selección Argentina que todavía comanda Lionel Scaloni. Prueba de ello podría ser aquellos que decidieron seguirlo en redes sociales (sin embargo, también es cierto que esto no significa que compartan total o parcialmente su línea ideológica).

¿Quiénes siguen a Javier Milei en Instagram? El más resonante es Emiliano Martínez. El arquero de la Scaloneta que brilla en el Aston Villa (en la semana gracias a su gran actuación vencieron 1 a 0 al Manchester City en uno de los partidos de la fecha 15 de la Premier League) tiene al presidente argentino entre las 550 cuentas que sigue.

Continuando con el arco, el otro que se dirigió en la misma dirección es Juan Musso, exfutbolista de Racing que actualmente está en Atalanta y que volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, luego de quedar desafectado para Qatar por una fractura en el rostro.

Asimismo, por fuera de la Selección Argentina mayor también hay quienes siguen a Javier Milei en Instagram. Por ejemplo, Matías Soulé, que fue citado por Javier Mascherano para la Copa del Mundo Sub 20 que se jugó en nuestro país y que recientemente declinó el ofrecimiento de Luciano Spalletti para representar a Italia. En esa misma línea se ubica Diego Calcaterra de Sarmiento de Junín citado para los amistosos del Sub 23 previos al Preolímpico.

¿Cuándo asume Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina?

Javier Milei asume este domingo 10 de diciembre como nuevo presidente de la República Argentina, tras haber ganado el balotaje a Sergio Massa. El acto que tendrá lugar en el Congreso de la Nación comenzará a las 11 de la mañana. Además, el mandatario estará acompañado por la vicepresidente Victoria Villarruel.

Los presidentes que estarán presentes en Argentina para la asunción de Javier Milei

Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay). Además, de Sudamérica también estará el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Por otro lado, confirmaron su presencia el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

También fueron enviadas invitaciones para otros líderes como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Narendra Modi (India), Guillermo Lasso (Ecuador), Emmanuel Macron (Francia) y Dina Boluarte (Perú).