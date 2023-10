En la última presentación de la Selección Argentina en Eliminatorias, que terminó con victoria 1-0 ante Paraguay en el Monumental, Lionel Scaloni dispuso jugar desde el inicio con Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Pero aunque el entrenador ya había dicho en la previa que ambos pueden complementarse perfectamente para compartir cancha, esa decisión tuvo más que ver con las contingencias del momento, como la decisión de que Lionel Messi iniciara el encuentro en el banco de suplentes y la lesión que marginó a Ángel Di María de la convocatoria, que con un plan de intenciones a futuro.

De hecho, que los delanteros de Manchester City e Inter de Milán vuelvan a compartir ataque desde el arranque en el duelo de este martes ante Perú dependerá exclusivamente de si Messi parte o no como titular. Por estas horas, todo indica que el capitán volverá a formar parte de ese once inicial después de dos partidos. El debate, entonces, pasa por determinar quién será el delantero titular de ahora en adelante. En el caso de Lautaro, perdió esa condición en el Mundial pero parece haberla recuperado en Eliminatorias, aunque sigue arrastrando una sequía goleadora con La Albiceleste en la que vale la pena poner el foco. Por el lado de Julián, la sobresaliente actuación en el Mundial invita a darle el voto de confianza.

Quien se refirió al presente de ambos y expresó una opinión respecto a quien debe ser el delantero titular de la Selección Argentina fue Mario Alberto Kempes, goleador y campeón mundial en 1978, comentarista deportivo y sobrado en fundamentos para ser una palabra autorizada al respecto. “Lo importante es que tenés para elegir. Lo tenés a Julián y lo tenés a Lautaro. A nivel de Selección, Lautaro sigue siendo un fenómeno, pero le falta el gol. No lo encuentra, cosa que no le pasa en el Inter. En cambio lo tenés a Julián, que te corre, te marca, lucha y hace goles”, comenzó diciendo en diálogo con D Sports Radio.

“Creo que Scaloni hace muy bien en seguir dándole oportunidades a Lautaro, porque lo tiene que recuperar para la Selección. A nivel de gol, no a nivel de juego porque juega fenómeno. El problema es el gol. Ya vendrá. Son épocas de los goleadores, que por ahí está con la mira un poquito desviada. Pero yo creo que va a volver”, aseguró dando un voto de confianza al delantero que lleva convertidos con Inter 11 goles en los 10 partidos que disputó en la presente temporada.

Scaloni, entrenador de élite

Pese a que Lionel Scaloni no cuenta con el recorrido de otros entrenadores que actualmente están considerados como los mejores a nivel mundial, Mario Alberto Kempes no dudó al presentar los méritos que reúne para sentarse en esa mesa. “Todo lo que jugó, lo ganó. Está entre los mejores. Lo que pasa es que hace tres años está en la Selección y es todo dulce. Siempre llega un momento de bajón, pero espero que para eso falten muchos años todavía. Y Scaloni se ha rodeado de gente muy importante. En la Selección está todo dado para que volvamos a ser protagonistas”, aseguró.

Y agregó: “A mí no es que no me interesa la Copa América (que se disputará el año próximo en Estados Unidos), pero yo siempre pienso en el Mundial. Creo que esta Selección Argentina , si sigue jugando como está jugando ahora, va a ser otra vez protagonista en el Mundial de Estados Unidos (México y Canadá). Tiene la fuerza y muchos jugadores que todavía son muy jóvenes. Y Scaloni, a pesar que no tenía la experiencia, llegó, habló lo que tenía que hablar, nunca levantó la perdiz y hoy es uno de los mejores. En el Mundial no le tembló la mano, hizo los cambios necesarios y el equipo rindió. Él respeta a los jugadores y los jugadores lo respetan a él”.

El último gol de Lautaro Martínez con la Selección Argentina

El Toro lleva ya 12 partidos sin convertir con la Selección Argentina y allí radica el principal motivo por el que se debate si debe continuar o no siendo titular. Su última celebración fue en el partido amistoso celebrado ante Honduras el 23 de septiembre de 2022, dos meses antes del inicio de Mundial de Qatar, siendo el encargado de abrir el marcador en lo que sería victoria 3-0 gracias a un doblete de Lionel Messi.

Julián Álvarez, sin goles desde el Mundial

Si bien su sequía no es alarmante como la de Lautaro Martínez, Julián Álvarez no logra convertir con la Selección Argentina desde el doblete que se anotó en las semifinales del Mundial de Qatar ante Croacia. El delantero también tiene el registro en cero en lo que va de 2023, habiendo disputado tres partidos amistosos, ante Panamá, Australia e Indonesia; y tres de Eliminatorias, ante Ecuador, Bolivia y Paraguay.