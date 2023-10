El tarot y la astrología han ganado mucho lugar en el mundo del fútbol en el último tiempo, imponiéndose desde las redes sociales hacia afuera y siendo centro de consulta frecuente por parte de aquellos que por nervios, ansiedad, cábala o inseguridad no pueden esperar a que sea el desarrollo de un partido lo que marque los destinos de quienes allí se enfrentan. El duelo que esta noche disputarán la Selección Argentina y la de Paraguay en el Monumental, no fue la excepción a esta tendencia.

La previa del encuentro correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial que en 2026 se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes ya arrojó una sorpresiva predicción sobre lo que podría depararle la noche al equipo que conduce Lionel Scaloni, que ya ganó en sus primeras dos presentaciones en el certamen, ante Ecuador y Bolivia.

“Argentina vs. Paraguay. Elemento aire predomina en La Scaloneta, que tendrá goles. Puede haber una dupla letal para ganar el partido esta maravillosa noche”, se anuncia desde la cuenta de Twitter Fútbol, Tarot, Astrología, Numerología y Quiromancia. La sorpresa no radica en la posibilidad de que la Selección campeona del mundo pueda salir victoriosa del duelo ante un combinado paraguayo que, aunque presenta nuevo entrenador con Daniel Garnero, no ha iniciado bien su participación en Eliminatorias, donde acumula un empate y una derrota. Lo sorpresivo es la predicción de cómo podría lograrse esa victoria.

La referencia a “dupla letal”, sumada a la alta probabilidad de que Lionel Messi inicie el partido sentado en el banco de suplentes, invita a pensar en que Scaloni puede dar lugar a una pareja de ataque que hace tiempo tienen ganas de ver una amplia mayoría de hinchas argentinos. ¿Pueden compartir cancha Julián Álvarez y Lautaro Martínez?

Según el periodista Gastón Edul, cercano siempre al día a día de la Selección Argentina, el entrenador ya tomó la decisión de que el delantero de Manchester City y el de Inter jueguen juntos desde el inicio para sacar rédito de su gran actualidad, especialmente ante ausencias importantes como la de Messi y Ángel Di María, quien ni siquiera fue convocado por lesión.

¿Qué pistas dio Scaloni sobre la dupla Julián – Lautaro?

En la conferencia de prensa que brindó este miércoles, Lionel Scaloni respondió a la consulta sobre la posibilidad de que el delantero de Manchester City y el de Inter puedan compartir cancha. “No sería un inconveniente que Julián y Lautaro jueguen juntos. Ya lo han hecho”, se limitó a decir el entrenador.

¿Cómo formaría Argentina ante Paraguay?

Para este jueves, donde la Selección Argentina enfrentará a Paraguay, la formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La posible primera alineación de Garnero

A juzgar por los dos últimos entrenamientos, Paraguay formaría con Carlos Coronel; Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Mathías Espinoza; Ramón Sosa, Richard Sánchez, Álvaro Campuzano, Miguel Almirón; Adam Bareiro.

¿Dónde ver el partido entre Argentina y Paraguay?

Argentina jugará ante Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL 2026 este jueves 12 de octubre a las 20 horas locales. La Televisión Pública y TyC Sports transmitirán el encuentro en el país local. En Paraguay, se podrá ver por GEN.