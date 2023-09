Si bien es la posibilidad de que Lionel Messi sume o no minutos de juego ante Bolivia este martes lo que despierta mayor ansiedad entre los hinchas argentinos, también hay mucha atención en relación a que Alejandro Garnacho, la joya del Manchester United, pueda quedar blindado por la Selección Argentina desde hoy.

El delantero de 19 años, nacido en Madrid pero naturalizado argentino, viene de sumar minutos de juego oficiales en los amistosos ante Australia e Indonesia, por lo que de ingresar en el partido de Eliminatorias que se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz su blindaje será efectivo.

Lionel Scaloni, sin embargo, no parece tener ningún apuro por que esto suceda. Su prioridad es que la Selección Argentina no se vaya de La Paz con las manos vacías y, si las circunstancias no están dadas, no dudará en volver a dejar a Garnacho sentado en el banco de suplentes.

Es un hecho que el jugador de Manchester United no será titular, porque su nombre no aparece en ninguna de las dos alineaciones que probó el DT para el partido: una con línea de cuatro, otra con línea de cinco. Pero hay una de las dos que plantearía un escenario más favorable para su ingreso.

Si Argentina juega con cuatro en el fondo, que serían Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Scaloni mandaría a la cancha tanto a Ángel Di María como a Nicolás González para acompañar desde las bandas a Julián Álvarez, que sería la referencia de ataque elegida. De ser así, Alejandro Garnacho podría ser opción de cambio para cualquiera de estos dos.

Pero si Argentina juega con línea de cinco, conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Di María mantendría su lugar y saldría Nicolás González, siendo este la primera opción de cambio en los extremos del ataque.

¿Todavía puede Garnacho ser reclutado por España?

Al haber disputado ya dos encuentros con la Selección Argentina, solo resta que Garnacho juegue un encuentro más con la Albiceleste para quedar 100 por ciento blindado y que ningún llamado desde España cambie su futuro. Sin embargo, por más que no lo dispute, el extremo del Manchester United ya confesó en más de una ocasión que él no va a jugar para el conjunto ibérico ya que se siente argentino, por lo que pretende representar a la campeona del mundo toda su carrera.

¿Qué dijo Garnacho al respecto?

Alejandro Garnacho ya hizo referencia a esta situación en el pasado y en sus palabras radica buena parte de la tranquilidad con la que la asume Lionel Scaloni. Es que el propio futbolista reconoció que no necesita estar blindado para elegir que sea con la Selección Argentina con la que haga su carrera internacional.