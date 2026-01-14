Hay un gran tapado de Lionel Scaloni que es tan tapado que no muchos de ustedes lo están nombrando. Y vamos a hablar sobre él, Emiliano Buendía, un jugador que no tiene demasiadas luces, que no tiene tanta mediatización y del cual se está hablando realmente poco en la previa de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

No sería sorprendente para quienes seguimos las convocatorias y para los que estamos atentos al fútbol internacional, porque Buendía pinta muy bien para lo que viene. El futbolista que actualmente milita en el Aston Villa de Dibu Martínez lo está haciendo espectacular. Cada vez que ingresa, cada vez que suma minutos o cada vez que va desde el arranque, tiene regularidad, incidencia y calidad.

Esto hace recordar a su etapa en el Championship, de la mano de Norwich City, un equipo del ascenso en donde él, de alguna manera, irrumpió fuerte en el mercado inglés, siendo goleador, asistidor y también considerado como el mejor futbolista de aquel ascenso rumbo a la máxima categoría del fútbol de dicho país británico.

Buendía, que cumplió 29 años hace apenas unas semanas, ya era parte de las inferiores de Real Madrid a los 11 años. O sea, hizo su trayectoria casi enteramente en el exterior. Debutó con Getafe en La Liga de España allá por 2014, con solo 17 años. Pero, como dije, el gran cambio, el gran quiebre, fue con Norwich.

Luego es comprado por Aston Villa, que lo cedió en alguna ocasión a Bayer Leverkusen, sin demasiado éxito. Pero, en la actual temporada, de la mano de Unai Emery, pasó de ser un borrado por el entrenador a ser muy considerado. Y eso me parece que tiene un valor impresionante porque hay que convencer a un entrenador que te quería afuera del club. No es fácil, no es tarea sencilla.

Buendía cambió su realidad porque decidió quedarse a pelearla. Dijo: ‘No, yo estoy acá y voy a pelear por un lugar en el primer equipo’. Y esa personalidad, ese ímpetu, ese sacrificio, ese desgaste, ese convencimiento, lograron que Emery lo termine considerando.

Viene de marcar un gol y aportar una asistencia contra Tottenham, un equipo de capa caída pero que no deja de ser uno de los conjuntos importantes del Big Six. Actualmente tiene un gran andar, sumando su asistencia ante Basel en el plano continental y su gol contra Arsenal con apenas tres minutos en cancha. De hecho, ese gol fue fundamental para que el equipo le gane al que para muchos es el mejor conjunto del planeta. Antes de eso, Fulham, Feyenoord y Bournemouth lo sufrieron con goles en cada uno de esos partidos.

No es titular indiscutido, pero hay algo fundamental y es que entra para cambiar el ritmo de los encuentros cuando se necesita una nueva herramienta ofensiva partiendo desde una de las bandas. Principalmente, lo vemos recostado en el extremo izquierdo. No es un jugador que participe demasiado de la posesión, sino que va más por intervenciones asiladas con algún sentido. Todas con su peligro.

Scaloni entiende esta realidad y ya lo supo convocar en varias ocasiones. De hecho, entró 20 minutos en el amistoso de hace no mucho tiempo frente a Angola, siendo citado en la última jornada del año de la Albiceleste. Por eso, pinta muy bien para el próximo Mundial en esta búsqueda de nuevos futbolistas sobre la banda. Sí, un tapado de perfil bajo pero muy interesante.

