El primer gol de Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

Real Madrid está reponiéndose de lo que fue el despido de Xabi Alonso, quien se quedó afuera del cargo como director técnico tras la caída en el derbi ante Barcelona por la final de la Supercopa de España. Y no la pasaba bien frente a Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey.

Franco Mastantuono, que no venía siendo titular ni teniendo mucha acción, de la mano del interinato que lidera Álvaro Arbeloa, regresó a la titularidad. Y el nacido en Azul no desperdició ningún minuto dentro de la cancha.

A la salida de un córner, y luego de una serie de rebotes, el ex atacante de River Plate aprovechó que la pelota quedó boyando dentro del área para estampar la igualdad en el Estadio Carlos Belmonte, luego de que Javier Villar del Fraile abriera el marcador en favor del local.

De esta manera, el futbolista argentino de 18 años alcanzó su primer tanto en la Copa del Rey, donde disputa su segundo encuentro desde que llegó al club de la capital española. Además, con la Casa Blanca lleva 18 encuentros disputados, dos goles y, por ahora, una asistencia.

