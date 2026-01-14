Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa del Rey

El primer gol de Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

El delantero argentino volvió a la titularidad en el Merengue, y también tuvo la fortuna de convertir.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Mastantuono empató ante Albacete.
© Getty ImagesFranco Mastantuono empató ante Albacete.

Real Madrid está reponiéndose de lo que fue el despido de Xabi Alonso, quien se quedó afuera del cargo como director técnico tras la caída en el derbi ante Barcelona por la final de la Supercopa de España. Y no la pasaba bien frente a Albacete, por los octavos de final de la Copa del Rey.

Franco Mastantuono, que no venía siendo titular ni teniendo mucha acción, de la mano del interinato que lidera Álvaro Arbeloa, regresó a la titularidad. Y el nacido en Azul no desperdició ningún minuto dentro de la cancha.

A la salida de un córner, y luego de una serie de rebotes, el ex atacante de River Plate aprovechó que la pelota quedó boyando dentro del área para estampar la igualdad en el Estadio Carlos Belmonte, luego de que Javier Villar del Fraile abriera el marcador en favor del local.

De esta manera, el futbolista argentino de 18 años alcanzó su primer tanto en la Copa del Rey, donde disputa su segundo encuentro desde que llegó al club de la capital española. Además, con la Casa Blanca lleva 18 encuentros disputados, dos goles y, por ahora, una asistencia.

Tweet placeholder
Publicidad

El cuadro de la Copa del Rey

La frase con la que Arbeloa ilusionó a Franco Mastantuono

ver también

La frase con la que Arbeloa ilusionó a Franco Mastantuono

Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”

ver también

Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”

Albacete vs. Real Madrid por la Copa del Rey: minuto a minuto

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Mastantuono será titular en el debut de Álvaro Arbeloa como DT de Real Madrid
Fútbol europeo

Mastantuono será titular en el debut de Álvaro Arbeloa como DT de Real Madrid

Florentino Pérez y un gesto que da que hablar con Franco Mastantuono en el caótico presente de Real Madrid
Fútbol europeo

Florentino Pérez y un gesto que da que hablar con Franco Mastantuono en el caótico presente de Real Madrid

La frase con la que Arbeloa ilusionó a Franco Mastantuono
Fútbol europeo

La frase con la que Arbeloa ilusionó a Franco Mastantuono

Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete
Fútbol europeo

Los mejores memes de la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo