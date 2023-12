Por las venas de Lucas Cavallini corre sangre celeste y blanca. El delantero de la Selección de Canadá nació en Toronto, pero su padre es mendocino. Por esa razón, después de un 2023 en los Xolos de Tijuana (y que ahora, ya con el pase en su poder, se encuentra analizando diferentes propuestas de la Liga MX, Estados Unidos y Brasil), es inevitable para él empezar a visualizar un 2024 con sensaciones encontradas por lo que puede ser un duelo con la Selección Argentina en el partido inaugural de la Copa América.

Claro, todavía debe validar el cupo en el Grupo A ante Trinidad y Tobago en el Repechaje de Concacaf en marzo próximo. Y al respecto, Cavallini, en conversación con Bolavip, expresó: ”Se viene un partido muy difícil con Trinidad y Tobago porque las selecciones así no tienen nada que perder. Entonces como cualquier equipo dejan la vida. Es un partido clave. Para mi sería un sueño enfrentar a la Selección Argentina en el primer partido de la Copa América. Además, quiero seguir haciendo historia con la Selección de Canadá”.

En esa misma línea, el delantero de 31 años, con paso por Nacional, Peñarol y Puebla, entre otros, describió qué significaría para él medirse con la Scaloneta: ”Sería un honor y un privilegio enfrentar en el primer partido a la que hoy es la mejor selección del mundo. Para mi sería muy especial porque desde chiquito la seguí como hincha. Además, mi familia argentina también va a estar siguiendo el partido y que puedan tener ese orgullo de que su primo, su sobrino, etcétera, esté enfrentando a su selección es un privilegio para todos. Ojalá podamos vivirlo”

Del mismo modo, contó cómo reaccionaría en el caso de cruzarse a Lionel Messi: ”Para mi enfrentar a Messi, verlo de cerca, sería algo único. Ojalá pueda conseguir la camiseta. Compartir cancha con él sería único para mi. Aparte mis hijos disfrutarían mucho de ese espectáculo”.

La mente de Lucas Cavallini está en la Copa del Mundo del 2026 en la que sería local

Lucas Cavallini, que fue parte de la Canadá que participó de Qatar 2022, piensa en lo que sería jugar el certamen en condición de anfitrión: ”Lo de jugar el Mundial del 2026 es algo que lo pienso todos los días. Ojalá se dé. Quiero que llegue. Volver a vivir un mundial con Canadá sería lo máximo. Ya sé lo que es y es el mejor espectáculo del mundo”.

El paso de Lucas Cavallini por los Xolos de Tijuana

”El paso por los clubes es un aprendizaje. Me hubiera gustado seguir en Tijuana, pero hoy en día me encuentro como agente libre analizando mi futuro. Me encontré con jugadores con mucho talento y un entrenador con mucha trayectoria. Siempre voy a estar agradecido a Tijuana”, expresó en la charla con Bolavip Lucas Cavallini, que quedó con el pase en su poder desde el 30 de noviembre.

El potencial que logró en la Liga MX

”Lo de jugar un Mundial y ahora tener la chance de jugar la Copa América viene de la Liga MX. Así que para lo que viene sé que me puede seguir aportando muchísimo. Me puse el objetivo de salir goleador de la Liga MX. Yo me lo mentalicé para dar lo mejor de mí en este 2024”.

Lucas Cavallini sueña con jugar en el fútbol argentino

”Mi relación con el fútbol argentino es gracias a mi papá. Desde chiquito mirábamos los partidos. Él es fanático de Boca, pero la verdad yo no tengo ninguna preferencia. Me encantaría cumplir ese sueño que tengo desde chiquito de jugar en el fútbol argentino”, concluyó.