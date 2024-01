Lionel Messi y Lionel Scaloni no tuvieron su reunión en Funes y todavía no pudieron hablar mano a mano luego de las llamativas palabras del entrenador en el Maracaná tras el histórico triunfo de la Selección Argentina ante Brasil. ¿Por qué hay tanta demora en este encuentro siendo que ya tuvieron varias ocasiones para hacerlo? El periodista Ernesto Cherquis Bialo dio a entender que hay un posible “cortocircuito” entre ambos.

La charla entre Messi y Scaloni para definir sus respectivos futuros, así como también ciertos detalles sobre la Selección Argentina, sigue sin darse. Pudieron haberse reunido inmediatamente después de lo que fue la conferencia de prensa y no lo hicieron. También en lo que fue el sorteo de la Copa América, pero tampoco se dio. Y ahora, suspendieron lo que era la reunión en Funes, Santa Fe.

Se espera que figura y entrenador de la Selección Argentina puedan encontrarse en Miami, una vez que Messi se acomode nuevamente en la ciudad luego de sus vacaciones. El ’10’ y capitán de la ‘Albiceleste’ empezará en los próximos días su pretemporada con Inter Miami, mientras que el técnico deberá viajar a los Estados Unidos, junto a su cuerpo técnico, para definir ciertas cuestiones de organización para la Copa América. Allí se daría finalmente el encuentro y la reunión para definir los asuntos mencionados anteriormente.

Estos desencuentros entre los campeones del mundo llaman la atención, pero detrás de todo, habría ciertos factores que no habían trascendido hasta ahora. Algunas cuestiones respecto al grupo y una presunta fiesta serían los detonantes para que exista este “cortocircuito“, entre ambos.

Una fiesta y los problemas ante Uruguay, factores del “cortocircuito” entre Messi y Scaloni

El periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien trabajó durante mucho tiempo en la AFA y hasta fue vocero del ex presidente Julio Humberto Grondona, contó ciertos detalles que no habían trascendido respecto a lo que derivó en la famosa conferencia de Lionel Scaloni en el Maracaná. “Daría la impresión que hay un cortocircuito entre Messi y Scaloni“, le dijo a la periodista y conductora Luli Trujillo en el citado canal.

¿Por qué el “cortocircuito”? De acuerdo al propio Cherquis Bialo, hay varios factores. “Hubo una fiesta llevada a cabo en un country” antes del partido con Uruguay a la que Messi no fue y Scaloni ni siquiera supo. Uno de los asistentes a este evento fue Ángel Di María, según el comunicador.

Luego, en el partido ante Uruguay, el rendimiento del equipo no fue el mejor. De hecho, durante el entretiempo, según Cherquis, hubo una fuerte arenga. “Estamos jugando un amistoso contra el equipo más combativo de la región. A ver si nos ponemos las pilas“, fue lo que se escuchó en el vestuario de La Bombonera de parte de uno de los líderes del grupo. Argentina no pudo ante la ‘Celeste’ y sufrió su primera derrota post título del mundo.

Los ánimos no fueron para nada agradables de cara al partido ante Brasil. “Un poco de bronca hubo. El viaje no fue tan dulce… No hubo charlas“, apuntó Cherquis Bialo. Eso derivó en lo que fueron las palabras de Scaloni luego del triunfo histórico ante Brasil en donde, ni siquiera ante una pregunta de la prensa, el propio entrenador aseguró sentirse “sin fuerzas”, entre otras cosas.

¿De qué va a tratar la reunión entre Messi y Scaloni?

Tantas idas y vueltas con la famosa reunión, hacen sospechar a Cherquis Bialo que hay algo más entre la conversación que deben llevar a cabo Messi y Scaloni. “La hipótesis de hoy es que la reunión van a comentar cuáles van a ser los 4 o 5 cambios de jugadores en la Selección Argentina. Me resulta difícil. No creo nada“, afirmó.

El periodista, quien trabajó en medios como Clarín, El Gráfico, Radio Rivadavia e Infobae, da a entender que la relación entre Messi y Scaloni no está pasando su mejor momento y todo se debe a los hechos antes descriptos. Si esto es así, su reunión toma todavía más relevancia, aunque no haya trascendido cuándo ocurrirá. Tras el título del mundo, se ven las primeras grietas dentro del seleccionado.