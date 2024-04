Si hay algo que no le falta a la Selección Argentina son delanteros y de gran nivel. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Paulo Dybala, Lucas Beltrán y Valentín Castellanos, entre tantos otros, son algunos de los ejemplos de los atacantes que se encuentran en la órbita del cuerpo técnico de la Scaloneta de cara a la Copa América.

Por lo tanto, es totalmente comprensible la decisión que tomó el estadounidense Benjamín Cremaschi, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami de la Major League Soccer, que, por ser hijo de mendocinos, tenía tanto la opción de esperar el llamado de Lionel Scaloni como de inclinarse por el combinado de su país natal.

“No he hablado con Scaloni, hablé con Javier Mascherano y la verdad es que fue muy honesto conmigo. Dijo que quiere lo mejor para mí. No fue una conversación egoísta y estoy muy agradecido por ello”, comentó el jugador del elenco que conduce Gerardo Martino, insinuando así, que desde el predio de Ezeiza le admitieron que no lo tienen en cuenta.

Del mismo modo, Benjamín Cremaschi, que en esta temporada apenas suma cinco partidos a causa de una pubalgia, remarcó que el Jefecito “dejó las cosas claras” y enseguida, en charla con Urbana Play, explicó que ya está enfocado en la otra alternativa: “Me lo contó de la mejor manera y lo entendí perfectamente, así que me inclino por Estados Unidos”.

Benjamín Cremaschi junto a Lionel Messi en el Inter Miami.

Benjamín Cremaschi ya representó a la Selección de Estados Unidos

Estados Unidos, a diferencia de la Selección Argentina, sí lo tiene en cuenta al futbolista del Inter Miami Benjamín Cremaschi. De hecho, ya lo convocó para el Sub 19, Sub 23 y el equipo mayor. Justamente su debut con la absoluta fue el 13 de septiembre del año pasado en un amistoso frente a Omán en donde jugó 19 minutos.

Benjamín Cremaschi podría enfrentar a la Selección Argentina en la Copa América 2024

Si lo dispone Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos, Benjamín Cremaschi podría enfrentar a la Selección Argentina de Lionel Messi en la Copa América que se desarrollará entre el 20 de junio y el 14 de julio del 2024. Para que eso suceda, ambos combinados tendrían que llegar a la Final o al partido por el Tercer y Cuarto Puesto.